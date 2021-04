Andreea Antonescu (38 de ani) a dezvăluit de curând că la vârsta de doar doi ani a fost diagnosticată cu o afecțiune gravă. În plus, tratamentul a fost unul foarte dificil, fiind nevoită să facă citostatice.

Deși a avut și continuă să aibă un stil de viață activ, problemele de sănătate nu i-au dat pace niciodată. Solista și-a amintit recent de afecțiune, când au început din nou durerile.

Cu ce afecțiune a fost diagnosticată Andreea Antonescu la doar 2 ani

Artista se afla atunci în Republica Dominicană, unde concura în competiția Survivor România 2021, difuzată de Kanal D. Din pricina condițiilor de trai și a probelor solicitante, Andreea a început să resimtă simptomele afecțiunii cu care s-a luptat întreaga viață.

„A fost dificil, am probleme legate de rinichi din copilărie, la doi ani am fost diagnosticată cu sindrom nefrotic și am urmat un tratament cu citostatice. Știam de această sensibilitate, însă reacțiile pe care eu le-am avut la Survivor România nu le-am mai trăit de foarte, foarte mulți ani”, a declarat Andreea Antonescu, pentru Fanatik.

„M-am umflat la față, mă dureau rinichii, dar nu m-am plâns de acest lucru. Eu, din cauza tratamentului pe care l-am luat în copilărie, nu am mâncat sărat niciodată în viața mea.

Acolo preparau cu sare și am avut niște reacții pe care nu mă așteptam să le am. Dar nu m-am plâns niciodată și am dat tot ceea ce puteam în această competiție”, a mai spus Andreea. Sindromul nefrotic este o tulburare a rinichilor care determină corpul să secrete prea multă proteină în urină.

În vara anului 2019, Andreea Antonescu confirma că s-a separat de soțul ei, omul de afaceri Traian Spak (38 de ani). Fostul cuplu a fost căsătorit timp de aproape 9 ani și are o fiică, Sienna, în vârstă de 9 ani.

Artista Andreea Antonescu vrea să-și refacă viața

Pentru Click!, artista a dezvăluit că se simte pregătită să-și refacă viața. Mai mult decât atât, Andreea nu exclude posibilitatea de a deveni din nou mamă. „Deși până acum ceva timp nu visasem la rochia de mireasă și nici prin cap nu-mi trecea să fac vreo nuntă, lucrurile s-au mai schimbat.

V-am mai zis: «Niciodată să nu spui niciodată!». În acest moment sunt pregătită să-mi refac viața, să fac practic tot ce nu am apucat până acum. Nuntă, încă un copil, atât timp cât găsesc persoană potrivită! Întotdeauna am mers pe zicala: «Mori cu amintiri, nu vise!»”, a declarat solista, pentru Click!.

Deși nu formează un cuplu în prezent, Andreea nu simte că ar avea ghinion în dragoste. „Din contră, mă consider norocoasă. Întotdeauna se poate întâmpla mai rău!

Undeva în adâncul meu, sunt o fire romantică și încă sper la acea poveste frumoasă, până la sfârșit! Din păcate, relațiile pe care le-am avut până acum nu au fost să fie!”, a mai spus pentru Click!.

„Întotdeauna am admirat bărbații puternici! Aspectul fizic nu contează, important este să găsesc persoana alături de care să pot construi, dar și un umăr pe care să mă pot liniști atunci când simt nevoia!”

