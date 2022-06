Motivul pentru care Viviana Sposub a lipsit de la matinalul „Dimineața cu noi”: „Este reținută de poliție”

Viviana Sposub a lipsiti vineri, 24 iunie, de la matinalul „Dimineața cu noi”, pe care îl prezintă alături de George Tănase, Bursucu și Patrizia Paglieri. Colegii ei au făcut o glumă și au spus că este reținută de Poliție. Iubita lui George Burcea a intrat însă în direct și a lămurit situația.

Viviana Sposub este prezentă în fiecare săptămână, de luni până vineri, la „Dimineața cu noi”, matinalul difuzat de Kanal D. Însă astăzi, 24 iunie, frumoasa șatenă a lipsit din platoul emisiunii, iar colegul ei, Bursucu, în spirit de glumă, a spus că aceasta a fost reținută de Poliție.

Viviana Sposub a mărturisit în direct care a fost adevăratul motiv pentru care a lipsit de fapt de la matinal.

M-au descătușat (n.r. oamenii legii). Am ajuns la fosta Poliție. Știți unde sunt? Sunt la liceul meu. Mă simt ca în vacanță. M-au oprit foști colegi, rude, oameni, m-am bucurat să îi revăd. Nu am mai fost în Botoșani de un an. Adevărul e că de dimineață am tot umblat, am treabă cu actele, se face o schimbare la față, îmi refac buletinul.

Am vrut neapărat să am buletinul pe Botoșani, aici e toată familia mea și nici nu a vrut nimeni să mă ia în spațiu. Eu am aruncat o vorbă, dar voi nu m-ați luat în serios. Imediat fac poza, mi-am luat bilet, sunt prima, urați-mi să-mi iasă poza bine, a explicat iubita lui George Burcea, potrivit wowbiz.ro.