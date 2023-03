Bie Adam, fosta concurentă de la “America Express”, a devenit cunoscută în mediul online încă din adolescență, pe când avea 14 ani. Bianca Alexandra Adam, pe numele real, este creatoare de conținut și, treptat, a devenit una dintre cele mai urmărite influencerițe din România.

Cei care urmăresc activitatea Biei Adam știu că tânăra este o fire sensibilă și empatică. S-a observat asta și în competiția America Express, unde a participat cu mama ei, în ieșirile ei emoționale, în situațiile limită, mult prea tensionate.

De ce a ajuns Bie Adam la psiholog, la 18 ani

Influnecerița s-a dorit să plece din căminul părinților, să fie pe cont propriu de când avea 18 ani. Practic, ea s-a mutat din casa părintească pentru a se dezvolta personal și profesional. Și planul ei a reușit.

„Eu am plecat fără să mă gândesc de două ori”

“Nu mai locuim împreună de când aveam vârsta de 18 ani, acum am 25. Mă duc regulat acasă ca să ne reconectăm, să ne îmbrățișăm și să povestim. Este persoana în care am cea mai mare încredere.

Eu am plecat fără să mă gândesc de două ori, pentru că era prea puternică senzația că vreau să creez, vreau să fac, vreau să mă descopăr, vreau să descopăr oameni noi, vreau să văd ce îmi place și vreau să fiu într-un oraș cu mai mulți oameni ca să pot să învăț mai multe lucruri. Nu m-am gândit de două ori când am plecat.” – a povestit tânăra, pentru ego.ro.

Cu toate acestea, Bie a mărturisit că depărtarea și dorul de părinți au făcut-o să clacheze de multe ori. Pentru a reuși să treacă peste sterile de tristețe care o năpădeau, uneori, chiar fără motiv, influencerița a apelat la ajutorul psihologului.

„Începuse să se vadă dorul în comportamentul meu”

“După a început să se resimtă asupra mea dorul de casă, dorul de ea, dorul de tata. Îmi amintesc și acum că am trecut peste asta cu câteva ore de terapie, la 18 ani. Începuse să se vadă dorul în comportamentul meu. Aveam multe episoade în care plângeam și nu știam de ce. Doamna psiholog de la vremea respectivă mi-a arătat că acesta era dorul de mamă, pur și simplu. Am înțeles și am început să o vizitez mult mai des de atunci.” – a adăugat ea.

Bie Adam recomandă terapia la psiholog tuturor celor care se confruntă cu probleme emoționale.

“Din perspectiva mea personală, a merge la psiholog, terapie, orice fel de eliberare emoțională, este ca a merge la medicul de familie, adică necesar, obligatoriu și vital. Îi încurajez pe tineri, pe oameni, pe cupluri, pe părinți să se descopere cu un îndrumător care este autorizat să facă lucrul acesta.” – a încheiat ea.

Bie Adam și mama ei, Mihaela, au fost eliminate de la America Express în ediția de miercuri seara (1 martie). Cele două nu au mai putut face față ultimei provocări și au fost descalificate. Cu toate acestea, Bie s-a declarat mai mult decât încântată de întreaga experiență.

„Am dormit pe jos, am simțit extazul și dezamăgirea”

„Am ajuns în orașe periculoase, am mers în benele mașinilor, am fost acoperite de jeg din cap până în picioare, cu zilele, am făcut cunoștință cu sute de străini cu inima mare și le-am ascultat poveștile. Am mâncat din voința oamenilor cu inima mare, odată pe zi sau poate deloc în unele zile, am dat interviuri până când aproape adormeam una peste cealaltă.

Am dormit pe jos, am simțit extazul și dezamăgirea. Am avut crize de râs și ne-am înfuriat când nu ne ieșeau lucrurile pentru că spiritul competiției e mai puternic decât ne așteptam amândouă, ne-am certat și imediat după ne-am împăcat, am învățat împreună multe lecții despre puterea prezentului, dar cel mai important este că am făcut toate astea împreună”, a transmis Bie Adam pe Instagram.

