Bie Adam, primul mesaj după ce a fost eliminată de la America Express: „Am simțit extazul și dezamăgirea, am avut crize de râs”

Bie Adam și mama sa, Mikey, au fost eliminate, miercuri seară, din competiția America Express. Cele două au intrat în cursa pentru ultima șansă împreună cu Cătălin Scărlătescu, Doina Teodoru, Andreea Antonescu și Andreea Bălan.

Această cursă s-a dovedit a fi mult prea dificilă și obositoare pentru cele două concurente, care, deși au făcut tot posibilul, au ajuns ultimele la Irina Fodor. Iar cufărul a ascuns, de data aceasta, un vultur roșu.

Bie Adam, primul mesaj după ce a fost eliminată de la America Express

La vederea vulturului roșu, Bie Adam nu s-a arătat dezamăgită, spunând: „Să nu transformăm asta într-o înmormântare”, precizând că această experiență a fost unică pentru ea și mama ei, care și-a dorit foarte mult să participe la emisiune.

La scurt timp după difuzarea ediției de miercuri seară, vloggerița a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre sentimentele și emoțiile prin care a trecut în America Express.

„Am ajuns în orașe periculoase, am mers în benele mașinilor, am fost acoperite de jeg din cap până în picioare, cu zilele, am făcut cunoștință cu sute de străini cu inima mare și le-am ascultat poveștile, am mâncat din voința oamenilor cu inima mare, odată pe zi sau poate deloc în unele zile, am dat interviuri până când aproape adormeam una peste cealaltă, am dormit pe jos, am simțit extazul și dezamăgirea, am avut crize de râs și ne-am înfuriat când nu ne ieșeau lucrurile pentru că spiritul competiției e mai puternic decât ne așteptam amândouă, ne-am certat și imediat după ne-am împăcat, am învățat împreună multe lecții despre puterea prezentului, dar cel mai important este că am făcut toate astea împreună”, a scris Bie Adam pe Instagram.

Tânăra în vârstă de 25 de ani este fericită că a avut-o alături pe mama ei, care a ajutat-o în cele mai dificile momente.

„Nu puteam să-mi imaginez un coechipier mai potrivit, care să mă ridice mai bine, care să-mi inspire atât de multă determinare și care să mă facă să mă simt mai safe decât o face mama”, a precizat Bie Adam.

Mesaaj emoționant pentru Mikey: „Te iubesc din toată inima”

Bie a profitat de ocazie pentru a-i transmite și un mesaj mamei sale.

„Te iubesc din toată inima și îți mulțumesc că ai ales să iei parte cu mine la cea mai tare experiență”, a spus vloggerița.

„Cea mai intensă, obositoare, antrenantă, periculoasă, extremă și transformatoare aventură din viața noastră, America Express, se încheie aici. Sunt recunoscătoare pentru toate amintirile pe care le-am adunat împreună cu cea mai cool ființă pe care o cunosc. Sunt recunoscătoare pentru echipa care ne-a fost alături la bine și la greu, Irina Rogo și @beatlesartmedia . Sunt recunoscătoare pentru munca celor 100 de oameni din producție, implicați și dedicați acestui proiect incredibil de tare și sunt infinit recunoscătoare pentru fiecare moment. Ne vedem pe Youtube”, și-a încheiat Bie Adam mesajul.

În competiție au mai rămas cinci echipe: Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Jean Gavril și Dinu, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, Puya și Melinda și Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

