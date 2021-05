Danielei Gyorfi i s-a fisurat unul dintre implanturile mamare: „Nu știu, cred că n-am fost cuminte”

Daniela Gyorfi (52 de ani) trece prin clipe de coșmar. Artista a mărturisit că a avut o problemă cu unul dintre implanturile mamare, fapt ce a determinat-o să apeleze o nouă intervențe chirurgicală la nivelul sânilor.

Daniela Gyorfi spune că proteza unuia dintre sâni i s-a fisurat și și-a schimbat din nou silicoanele, iar acum se află în plin proces de recuperare.

„Nu știu, cred că n-am fost cuminte. Mi-a explodat… nu mi-a explodat. Mi s-a fisurat probabil. Clar trebuie să mi le schimb cât de repede pot. Partea dreaptă se vede. Mă doare și se vede că a ieșit, nu știu, s-a întâmplat ceva și mi-a crăpat pur și simplu proteza. Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Am stat și m-am gândit că totuși ultima dată am dat 4.500 de euro pe el și din 2000 am început să-mi fac. Dacă-mi spunea că din 10 în 10 ani trebuie să mi le schimb, atunci mă mai gândeam. Dacă nu mi-a spus, m-am bucurat. Ultima dată același lucru mi-a zis: „nu o să mai ai probleme, o să fii foarte mulțumită”, a spus Daniela Gyorfi la o emisiune televizată, potrivit spynews.ro.

Cântăreața a mai spus că după ce-și va face rapelul anti-COVID-19 se va duce să se opereze. Deși nu este la prima intervenție chirurgicală de acest gen, artista a mărturisit că încă se teme de anestezie.

„Mi-e frică de anestezie și plus că noi artiștii avem probleme cu corzile vocale. Trebuie protejate corzile vocale, că abia mi le-am refăcut. Aveam tot timpul o răgușeală. A trebuit să fac tratamente. Opt sau nouă ani au trecut de când mi-am făcut intervenția asta. După ce am născut-o pe Maria, atunci mi-a zis „ai născut, s-a deplasat, s-a întors proteza”. Nu am avut probleme. Acum mi-a spus că nu e recuperare, dar trebuie să fac această operație pentru că nu se mai poate și mă doare”, a adăugat artista.

Daniela Gyorfi regretă acum că și-a pus silicoane și a mărturisit că dacă ar putea da timpul înapoi, nu ar mai face așa ceva: „Dacă aș da timpul înapoi, undeva la 70% nu mi-aș mai face. Mi-a trecut chestia asta să fiu ca plasticul. Acum mi se par mult mai sexy mai mici.”

Foto – Facebook