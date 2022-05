Dani Oțil (41 de ani) a împărtășit publicului o experiență neplăcută din trecut. Prezentatorul „Neața cu Răzvan și Dani” a detaliat incidentul sfârșit printr-un apel la 112.

Din anul 2018, Dani formează un cuplu cu modelul Gabriela Prisăcariu (29 de ani), alături de care are un fiu, Luca Tiago, născut în septembrie 2021. Perechea s-a căsătorit pe 15 mai 2021.

Dani Oțil, atac de panică sfârșit printr-un apel la 112. „Nu am chemat decât de două ori în viața mea Salvarea”

„Eu nu am chemat decât de două ori în viața mea Salvarea. O dată pentru că, din motive sufletești, am crezut că mor. Îmi aduc aminte și de episod. M-am trezit într-un atac de panică. Eram supraantrenat. Îmi bătea inima atât de tare în piept încât aveam impresia că o să mor”, a povestit prezentatorul TV, potrivit Spynews.

„M-am uitat la telefon, am vrut să dau acel mesaj: «Băi, mă duc», să le spun măcar unde am ascuns galbenii și mi-am dat seama că nu am de la cine să îmi iau rămas bun. M-a apucat panica și mai tare. Am mers la vecinul Răzvan, care se certa cu soția pe terasa de alături. Mergeam către colegul Răzvan să îi spun: «Băi, mor, să scrii ceva frumos pe cruce»”, a completat.

„A venit doamna de la Salvare, mi-a făcut un EKG și mi-a zis: «N-aveți nici pe dracu domnul Dani»”, a încheiat.

Deși nu se ascund în vreun fel, Dani și Gabriela sunt destul de discreți în ceea ce privește relația lor. Publică adesea fotografii împreună, însă rareori oferă detalii din viața de cuplu. Dani și Gabriela s-au cunoscut în redacția Antenei 1. „Eu eram în rochie de mireasă la ora 11:00, iar el terminase emisiunea”, dezvăluia modelul în 2021, în mediul online.

Despre nuntă, Dani spunea anul trecut: „Nu a fost o nuntă, a fost un teambuilding. Din 42 câți am fost noi, plus fiecare cu cine a venit, am fost doar rudele noastre și voi (n.red.: cei din platoul emisiunii „Neața cu Răzvan și Dani”). Accept toate răutățile, vă anunț că este tot așa, și căsătorit, și nu. Eu de ce nu am liber azi de la muncă?”.

