Viviana Sposub (22 ani) a fost diagnosticată pozitiv cu COVID-19. După ce iubitul ei, actorul George Burcea (32 de ani), a anunțat că s-a infectat cu noul coronavirus, Viviana s-a testat, iar rezultatul a fost pozitiv.

Viviana și George au intrat virtual în direct în platoul emisiunii Vorbește Lumea unde au dezvăluit cum au aflat că s-au infectat și cum se simt acum.

Cum se simt Viviana Sposub și George Burcea după infectarea cu noul coronavirus?

„Suntem bine. Arătăm chiar foarte bine, nu?”, a spus Viviana. Întrebați de Cove cum au aflat că s-au infectat cu noul coronavirus, George a dezvăluit:

„Trebuia să încep un proiect de-al meu și cum înaintea fiecărui proiect trebuie să faci testul pentru COVID-19, am descoperit așa, din greșeală, că sunt infectat. (…)

Undeva duminică seara spre luni am avut o durere de cap destul de mare, însă am pus-o pe fondul oboselii pentru că vreo patru zile avusesem destul de multă activitate. M-a ținut o zi durerea de cap, după care nimic”.

„Imediat după ce am aflat rezultatul lui George mi-am făcut și eu testul care a ieșit pozitiv pentru că noi am stat tot timpul împreună”, a completat Viviana. „Nu avem simptome, suntem în regulă, stăm izolați. (…) Suntem acasă”, a mai spus.

Întrebați de Adela de ce le este cel mai teamă acum, Viviana a răspuns: „Mi-e teamă că eu n-am mai stat în viața mea două săptămâni legate cu un bărbat și atunci e posibil să o iau razna din alte motive”.

Nu locuiesc împreună

„Nu stăm împreună”, a spus Viviana. „Așa este, noi nu locuim împreună. Am văzut că s-a tot scris. Noi nu locuim împreună. Am decis să stăm pe perioada carantinei pentru că eu locuiesc cu nașul celui de-al doilea copil al meu.

Am decis să nu-l infectez și pe el pentru că are activitate artistică. Așa că am decis să vin frumos la Viviana două săptămâni”, a completat actorul.

Așadar, după separarea de artista Andreea Bălan (36 de ani), George a locuit cu artistul Aurelian Temișan, nașul celei de-a doua fiice a fostului cuplu.

La începutul lunii martie a anului acesta, Andreea și George au confirmat că s-au separat. Fosta pereche are împreună două fiice, Ella Maya (3 ani) și Clara Maria (1 an).

Este deranjată Viviana de faptul că actorul are doi copii?

„În ciuda acestui COVID-19 sunt sănătos, suntem sănătoși. Familia mea este sănătoasă. (…) Mă bucur de ceea ce am”, a mai spus George.

Întrebată de gazdele emisiunii dacă este deranjată de faptul că actorul are doi copii, Viviana a declarat: „Doamne, cum să mă deranjeze? Sunt doi copii foarte frumoși.

Sunt două fetițe extraordinare despre care George mi-a tot povestit și în timpul Fermei și după Fermă. Nu mă deranjează. Fiecare vine cu trecutul său. Nu ne putem bucura decât de prezent, cum a spus și George”, a declarat Viviana.

Vorbind despre diferența de vârstă dintre ei, Viviana a spus: „E fix cât trebuie. Să tot fie 10 ani”.

„Vă anunț eu dacă e. Deocamdată mie îmi place să trăiesc viața asta de studentă rebelă încă”, a mai spus vedeta TV, despre o viitoare mutare definitivă cu actorul.

Ce spune mama Vivianei despre relația ei cu actorul?

„Mama e fericită pentru că eu sunt fericită. Cu siguranță că îl apreciază foarte mult pe George”, a mărturisit Viviana.

