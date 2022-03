Nicoleta Luciu (41 de ani) s-a afișat pentru prima oară în mediul online nemachiată și fără filtre.

Actrița s-a retras cu mai mulți ani în urmă din lumina reflectoarelor, preferând să ducă o viață liniștită în Miercurea-Ciuc, alături de soțul ei, Zsolt Csergo, și de cei patru copii ai lor. Perechea are trei fii și o fiică, Zsolt Junior (13 ani), și tripleții Kim, Kevin și Karoly (10 ani).

Cum arată Nicoleta Luciu nemachiată. Nu s-a mai fotografiat niciodată așa

Deși de ani buni n-a mai fost într-un platou TV sau la vreun eveniment monden, Nicoleta acordă în continuare aceeași importanță îngrijirii tenului și siluetei sale. Mănâncă sănătos, face mișcare și este adepta tratamentelor faciale și corporale.

„Îmi fac scrub de cafea cu ulei de măsline, de la mama lui, de aici, cum s-ar zice. Îmi dau pe păr și pe corp. Pe păr las cinci minute, apoi mă clătesc. În rest… sunt pe amidon acum, fac feliuțe subțiri de cartof, ceai de dafin, turmeric, miere”, mărturisea actrița în trecut, pentru Ciao.

„Din iunie 2019 țin regim vegan și raw-vegan. Am renunțat la cafea, gluten și zahăr. Am rămas la 60 de kilograme, la o înălțime de 1,75 m. Țin regim raw-vegan, adică cu fierbere și coacere, dar am și zile în care consum numai raw. Fac pâinici și mămăligă, asta am voie să mănânc”, declara Nicoleta Luciu în aprilie 2020, pentru revista VIVA!.

Dieta raw-vegană presupune excluderea din alimentație a tuturor produselor de origine animală, având la bază fructe, legume și plante bogate în nutrienți. În plus, regimul presupune consumul alimentelor în stare crudă sau gătite la temperaturi sub 40–48°C, notează CSID.

*Consultă medicul înainte de a urma orice fel de dietă, astfel încât să nu-ți privezi organismul de nutrienții de care are nevoie pentru a funcționa normal.

