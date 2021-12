Dinu Maxer (48 de ani) și Nicoleta Luciu (41 de ani) au format un cuplu timp de 8 ani, înainte ca actrița să pună punct relației. Perechea s-a despărțit în 2005 fiindcă solistul nu-și dorea să se căsătorească, nu-și dorea copii și nici ca Nicoleta să continue să joace în telenovele.

Reacția lui Dinu Maxer după ce s-a zvonit că Nicoleta Luciu l-a înșelat în timpul relației lor

De curând, Nuțu Cămătaru a declarat că „a fost cu femei celebre”, printre aceste femei numărându-se și Nicoleta Luciu. „N-am băut și n-am fumat niciodată! Am făcut toată viață sport, dar am un viciu: îmi plac femeile și nu mă pot plânge, am fost întotdeauna înconjurat de cele mai frumoase fete”, declara în trecut, potrivit Playtech.

„Am fost și eu, și Sile cu femei celebre: Nicoleta Luciu, Rose-Marie (n.red.: dansatoare la „Surprize, surprize”) și multe altele! (…) Sile a fost și el cu Nicoleta Luciu. Cum să se zică că noi aveam nevoie de prostituate, când noi eram cu cele mai frumoase fete?”, a mai declarat atunci.

În urma acestor informații, Dinu Maxer a declarat pentru Playtech: „Eu nu știu nimic despre acest episod, n-am nimic de spus. Sunt curios, însă, și mă întreb de ce Nicoleta nu apare să declare ceva? De ce tace? Noi am avut o relație frumoasă, de opt ani, până în 2005. Când ne-am cunoscut, era domnișoară. Ne-am despărțit cu o săptămână înainte de Paște. A fost o despărțire liniștită, apoi n-am mai avut despre ce să vorbim. Nicoleta a avut familia ei, eu pe a mea. Nu mai vorbim de mulți ani”.

În octombrie 2021, Dinu a aniversat 13 ani de mariaj cu Deea Maxer (31 de ani). Cei doi formează un cuplu de 16 ani. Când s-au cunoscut, Dinu avea 32 de ani și Deea doar 15. Cuplul are împreună doi copii, un fiu și o fiică, Andreas (10 ani) și, respectiv, Maysa (2 ani).

Nicoleta Luciu formează din anul 2005 un cuplu cu Zsolt Csergo. Perechea are trei fii și o fiică, Zsolt Junior (13 ani), și tripleții Kim, Kevin și Karoly (10 ani). Actrița și afaceristul ar urma să divorțeze la notar. Dezvăluirea privind divorțul a fost făcută de apropiații omului de afaceri, conform Spynews.

Cuplul a mai fost la un pas de divorț în anul 2013, după ce afaceristul a înșelat-o pe actriță cu antrenoare de Kangoo Jumps Kinga Sebestyen. La vremea aceea, pentru binele celor 4 copii ai lor, Nicoleta i-a oferit lui Zsolt o a doua șansă. Momentan nu se cunoaște motivul separării perechii.

În septembrie 2020, sora Nicoletei, Iuliana Luciu (33 de ani), a dezvăluit adevăratul motiv al retragerii actriței. Potrivit acesteia, deși cei patru copii îi oferă Nicoletei puține șanse de a reveni pe micul ecran, nici proiectele nu sunt suficient de numeroase, motiv pentru care nu ar avea în ce producții să apară.

