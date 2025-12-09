Cum arată cei doi copii ai Simonei Gherghe. Imagini fermecătoare cu Ana și Vlad împodobind bradul de Crăciun

Simona Gherghe a fost mereu o fire discretă și a preferat să își țină cei doi copii departe de ochii curioși ai publicului. De data aceasta, ea și familia ei au intrat în spiritul Crăciunului și fanii au avut ocazia să îi vadă pe micuții Ana și Vlad, în timp ce împodobeau bradul.

Cum arată cei doi copii ai Simonei Gherghe. Ana și Vlad au împodobit bradul

Familia Simonei Gherghe a intrat în spiritul Crăciunului așa cum se cuvine. Prezentatoarea Tv a împodobit bradul, a făcut turtă dulce și a petrecut momente frumoase alături de cei doi copii.

Ana și Vlad au crescut mari, iar părinții lor se bucură de fiecare moment alături de ei. Perioada sărbătorilor înseamnă magie în familia lor, iar prezentatoarea a decis să împărtășească cu fanii de pe Instagram câteva fotografii emoționante.

Weekendul trecut, familia Simonei Gherghe s-a mobilizat și a pregătit înhtreaga casă de sărbătoare. Au făcut turtă dulce și s-au uitat la filme de Crăciun. Prezentatoarea și-a implicat copiii în toate activitățile și pregătirile pentru sărbători. Ana și Vlad au crescut și acum participă la decorarea casei și la alte activități frumoase.

Deși nu este adepta expunerii copiilor în social media, Simona Gherghe a vrut să împărtășească cu comunitatea ei momentele speciale pe care le-a trăit în sânul familiei. Ea a ales să nu arate chipul micuților, ci să facă câteva fotografii astfel încât ei să rămână protejați.

De ce nu vrea prezentatoarea ca Ana și Vlad să aibă telefoane

Simona Gherghe este de părere că Ana, în vârstă de opt ani, și Vlad, în vârstă de 6 ani, nu ar trebui să aibă telefoane. Prezentatoarea este de părere că accesul nelimitate la ecrane și internet dăunează copiilor.

„Se uită la câte un film, împreună cu noi, la desene potrivite vârstei lor, dar destul de rar. Nu au telefoane şi nici nu vor avea, în următorii ani. Accesul nelimitat la ecrane şi la internet mi se pare cel mai mare pericol al generaţiei actuale de copii.

Suntem prima generaţie de părinţi conştienţi de acest lucru, există studii care atestă cât de rău afectează dezvoltarea creierului copilului expunerea precoce la ecrane, prin urmare, nu avem voie să greşim”, a declarat Simona Gherghe pentru TV Mania.

