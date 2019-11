Mariana spune că vrea să se mărite cu italianul care i-a furat inima. Dar în calea fericirii lor stau violențele bărbatului, care, potrivit Fanatika, a și bătut-o de câteva ori. A refuzat să îl reclame la poliție deoarece și-a dat seama că este stresat de divorțul prin care acesta trece.

”El acum un an i-a spus Nidiei că vrea să se căsătorească cu mine, însă aşteaptă să se termine procesul cu soţia lui. Ar vrea să facă o nuntă frumoasă, are şi potenţial financiar, are o casă cu piscină şi ar vrea să o facă acolo”, a declarat Moculescu.

Chiar dacă se va căsători cu italianul, Mariana spune că nu intenționează să renunțe la numele Moculescu.

De curând, femeia a revenit în România, de unde a și postat o imagine pe rețelele de socializare. Nu se știe dacă aceasta va rămâne în țară sau se va întoarce în Italia.

Sursă foto: Libertatea, Facebook

