Cum a reacționat Oana Zăvoranu când a aflat de divorțul lui Pepe

Pepe și Raluca Pastramă au decis să pună capăt căsniciei de opt ani pe care o aveau. Anunțul a fost făcut chiar de artist printr-un videoclip pe YouTube.

La câteva ore după ce s-a aflat de decizia celor doi, Oana Zăvoranu, fosta iubită a lui Pepe, a reacționat în stilul său caracteristic, luând în derâdere întreaga poveste într-o intervenție telefonică la Antena Stars.

„Din 2 noiembrie, România se va schimbă, nu o să mai fie ce a fost. Atenție! A venit bombă care va zgudui România. S-au despărţit ăştia doi! Știrea cu COVID-ul? Păi asta e mai rea decât știrea cu COVID-ul! Știți că eu am șapte pisici. De joi seară, toate cele şapte pisici erau toate foarte agitate şi constipate cum nu au fost niciodată. Noi am zis că poate din cauza bobiţelor, poate că s-a schimbat vremea, poate că o fi presiunea atmosferică mai scăzută, na… Dar ce credeți? Aseară mă sună Corina și Marius, angajaţii noștri, şi mi-au zis : ‘Măi, Oana. Ce crezi? S-au potolit pisicile. Nu mai sunt constipate’. Păi s-a detonat bombă. După agitaţia s-a aşternut un calm. Pentru că urmă să se despartă ăştia doi! Am trecut pe lângă două mănăstiri şi bisericile au câte o icoană făcătoare de minuni care mai plânge din când în când. Icoanele plângeau în hohote din cauza tristeţii. Iar eu, m-am rugat la Dumnezeu, am zis ‚Doamne, să nu se mai ‚ceartă’. Să se ‚împece’. Să nu mai ‘fuge’ de acasă şi să stea împreună până la adânci bătrâneţi. Şi să se ‚împece’. Ăsta este mesajul meu!”, spus Oana.

Pepe și Raluca Pastramă au împreună două fiice, Maria (7 ani) și Rosa Alexandra (4 ani).

Sursa foto – Facebook

