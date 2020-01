Oana Zăvoranu i-a dat pentru prima dată un mesaj de Crăciun lui Pepe. Ce reacție a avut artistul

Oana Zăvoranu și Pepe au fost căsătoriți, însă după divorț cei doi și-au aruncat vorbe grele, ba chiar s-au judecat în instanță. Între timp, Oana Zăvoranu s-a căsătorit cu Alex Ashraf, un bărbat cu 15 ani mai tânăr decât ea, iar Pepe și-a făcut o familie alături de Raluca Pastramă, care i-a dăruit două fetițe. Actrița și-a dorit să facă pace cu trecutul și cu ocazia Crăciunului aceasta i-a scris un mesaj lui Pepe: „A reușit omul Oana să facă pace de Crăciun cu ea. A mai reușit să facă pace cu cineva. I-am dat lui Pepe mesaj de Crăciun, fix prietenesc. Este un mesaj care nu trebuie să trezească sub nicio formă speculații. Nu este un mesaj dat ca să strice familia lui. Îi doresc din tot sufletul să-i fie bine, să știe el că eu am închis ce aveam” – a declarat Oana Zăvoranu.

Reacția lui Pepe a fost, însă, una surprinzătoare. Artistul nu i-a răspuns în niciun fel, preferând, pe semne, să păstreze distanța la fel ca și până acum: „Nu este dispus la dialog. Nu mai are nimic cu Oana, securea războiului este demult îngropată. Din contră, îi dorește numai bine. Pur și simplu nu vrea să intre în vreo polemică, nu vrea sub nicio formă să reia legătura. Au trecut mulți ani, fiecare are propria familie, iar ce a fost a fost. S-au spus prea multe, iar între ei nu va exista niciodată niciun fel de amiciție, consideră că așa este cel mai sănătos pentru toată lumea”, – a declarat o sursă din anturajul lui Pepe pentru playtech.ro.

Vezi imagini cu Oana Zăvoranu și Pepe în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro