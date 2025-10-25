Cum a făcut Paula Seling accident cu trotineta electrică. Cântăreața a avut nevoie de operație

Paula Seling a avut un accident cu trotineta electrică. Totul s-a întâmplat în timp ce voia să meargă rapid până la magazin să cumpere niște roșii. Din nefericire, cântăreața a ajuns la spital. Iată cum s-a întâmplat totul.

Paula Seling și-a rupt clavicula

Paula Seling a suferit un accident cu trotineta electrică. Totul s-a întâmplat în urmă cu trei luni, iar artista încă are dificultăți de mobilitate, iar refacerea completă va mai dura încă trei luni.

„O să mai dureze vreo trei luni. Recuperarea e grea. Eu am făcut o cascadorie. Tu știi că eu, când fac cascadorii, trebuie să fie memorabile. Dacă fac o treabă o fac bine…

Am căzut de pe trotineta electrică și mi-am fracturat clavicula. Mergeam să cumpăr roșii. M-am dus pentru că aveam oaspeți și voiam să îi uimesc cu o salată, nu mai aveam roșii, m-am dus repede, (…).

Din păcate, am aterizat forțat. Mi-am rupt clavicula. E complicat pentru că mușchiul sternocleidomastoidian trăgea de ea în sus și restul musculaturii trăgea în jos. În două zile și jumătate s-a deplasat cu doi centimetri și jumătate, iar maximul care se putea obține printr-o lipire naturală era doar o pseudo-articulație. Atunci mi-a spus domnul doctor că voi fi mereu cu umărul căzut, tot timpul cu probleme”, a spus Paula Seling în podcastul „Acasă la Măruță”.

A fost operată

Vedeta a fost operată și i s-a pus o plăcuță de titan pentru a i se reface clavicula.

„Am fost operată de către domnul doctor Cosmin Toma căruia îi mulțumesc din toată inima, (…). Acum sunt un pic în ordin cu vremurile… Am un pic de placă de titan”, a mai spus artista.

Totuși, aceasta este recunoscătoare pentru faptul că este sănătoasă și totul este bine.

„Când nu te aștepți, totul era minunat… De aici învățăm să ne bucurăm de fiecare clipă pentru că întotdeauna există alții care trec prin lucruri mai grele. În fiecare clipă când suntem sănătoși, suntem bine, râdem, cel mai important este că suntem sănătoși”, a spus cântăreața.

Cum se simte după divorț

Paula Seling și soțul ei au divorțat de mai mulți ani, însă au rămas în continuare în relații bune pentru a avea grijă de fiica lor adoptată. În ce privește relația cu fiica ei, cântăreața a povestit că aceasta se confruntă cu situații neplăcute la școală.

„Singurele momente mai dificile în ceea ce o privește sunt cumva legate de judecata oamenilor care încă există. Dar încercăm să le explicăm pe toate, atât eu, cât și tatăl ei. Noi suntem trup și suflet pentru ea și ea înțelege că mami și cu tati sunt acolo pentru ea și întotdeauna vor fi”, a explicat vedeta.

