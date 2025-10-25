Cum a făcut Paula Seling accident cu trotineta electrică. Cântăreața a avut nevoie de operație

Paula Seling a avut un accident cu trotineta electrică. Totul s-a întâmplat în timp ce voia să meargă rapid până la magazin să cumpere niște roșii. Din nefericire, cântăreața a ajuns la spital. Iată cum s-a întâmplat totul.
Am căzut de pe trotineta electrică și mi-am fracturat clavicula. Mergeam să cumpăr roșii. M-am dus pentru că aveam oaspeți și voiam să îi uimesc cu o salată, nu mai aveam roșii, m-am dus repede, (…).
Din păcate, am aterizat forțat. Mi-am rupt clavicula. E complicat pentru că mușchiul sternocleidomastoidian trăgea de ea în sus și restul musculaturii trăgea în jos. În două zile și jumătate s-a deplasat cu doi centimetri și jumătate, iar maximul care se putea obține printr-o lipire naturală era doar o pseudo-articulație. Atunci mi-a spus domnul doctor că voi fi mereu cu umărul căzut, tot timpul cu probleme”, a spus Paula Seling în podcastul „Acasă la Măruță”.
Totuși, aceasta este recunoscătoare pentru faptul că este sănătoasă și totul este bine.
„Când nu te aștepți, totul era minunat… De aici învățăm să ne bucurăm de fiecare clipă pentru că întotdeauna există alții care trec prin lucruri mai grele. În fiecare clipă când suntem sănătoși, suntem bine, râdem, cel mai important este că suntem sănătoși”, a spus cântăreața.
Cum se simte după divorț
Paula Seling și soțul ei au divorțat de mai mulți ani, însă au rămas în continuare în relații bune pentru a avea grijă de fiica lor adoptată. În ce privește relația cu fiica ei, cântăreața a povestit că aceasta se confruntă cu situații neplăcute la școală.
„Singurele momente mai dificile în ceea ce o privește sunt cumva legate de judecata oamenilor care încă există. Dar încercăm să le explicăm pe toate, atât eu, cât și tatăl ei. Noi suntem trup și suflet pentru ea și ea înțelege că mami și cu tati sunt acolo pentru ea și întotdeauna vor fi”, a explicat vedeta.
