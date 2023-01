Cum a ajuns Radu, fiul lui Ștefan Bănică jr., să lucreze cu Monica Davidescu: „Nu i-am cerut acordul tatălui înainte” / Exclusiv

Monica Davidescu se simte cel mai bine pe scena teatrului, locul unde are ocazia să se joace și să contureze cu minuțiozitate personajele care fac publicul să râdă cu gura până la urechi sau îl pun pe gânduri. În comedia “O noapte furtunoasă”, actrița o interpretează pe Veta și este unul dintre cele mai apreciate spectacole ale companiei de Teatru Concordia. Distribuția este una de excepție, de la actori consacrați, la tineri și chiar studenți, cum este fiul lui Ștefan Bănică, Radu Ștefan, care face un rol memorabil pe scena Teatrului Național, interpretându-l pe Spiridon.

Monica Davidescu și Aurelian Temișan nu și-au programat o vacanță la început de an, pentru că au multă treabă la teatru. Cei doi soți sunt implicați în mai multe piese de teatru, iar în februarie, îndrăgitul artist pregătește un spectacol unde cântă și încântă publicul cu piese de dragoste.

Monica Davidescu, despre colaborarea cu Radu Ștefan Bănică: „A învățat să cânte la acordeon și primește aplauze la scenă deschisă”

“Nu ne-am programat o vacanță exotică. Vine ea la momentul oportun. Pentru mine e dificilă o plecare în mijlocul stagiunii. Spectacolele de la Teatrul Național sunt prioritatea mea în timpul anului. În vară….toate vacanțele sunt exotice. După premiera din decembrie cu “O noapte Furtunoasă”, plănuim un turneu prin țară și sperăm să ajungem în fiecare lună măcar în două orașe.

Este un spectacol foarte viu, special, care, chiar dacă respectă în totalitate textul lui Caragiale, este modern și actual datorită regiei lui Alexandru Nagy, care a căutat alături de întreagă echipă de actori noi sensuri și acțiuni. În plus, pregătim Concertul lui Aurelian Temișan “…de dragoste”, unde va fi acompaniat de Orchestra Simfonică București și Cardinal Show orchestra. Va avea loc în 27 februarie în luna îndrăgostiților, la Teatrul Național sala Ion Caramitru, unde sunt găzduite spectacolele Companiei Concordia”, a detaliat Monica Davidescu, pentru Unica.ro, planurile pentru acest început de an.

Monica Davidescu îl știe pe Radu Ștefan de mic copil, de când avea 3 ani

Radu Ștefan Bănică duce mai departe talentul bunicului său și al celebrului său tată, Ștefan Bănică, și a îmbrățișat o carieră în actorie. Tânărul este student la UNATC, dar are experiență pe scena teatrului, încă din ultimii ani de liceu. Soția lui Aurelian Temișan a fost plăcut surprinsă să vadă cât de dedicat este fiul lui Ștefan Bănică.

“Îl știam pe Radu de când avea 3 ani și venea cu tatăl său la repetiții la spectacolul Chicago. I-am urmărit evoluția de aplaudat la “Te cunosc de undeva” și, chiar dacă are un program mai dificil pentru că e încă student la UNATC, a reușit să vină la repetiții, să își studieze rolul, ba chiar să învețe să cânte la acordeon pentru monologul său unde primește aplauze la scenă deschisă. Ideea de a face un spectacol Caragiale în anul în care la școală studiază Caragiale i-a surâs și lui. Mai multă experiență, mai multe lucruri de învățat”, a declarat, pentru Unica.ro, Monica Davidescu.

Monica Davidescu, despre fiul lui Ștefan Bănică jr.: “Radu are mici momente în care seamănă cu tatăl său”

Radu Ștefan Bănică decide singur în ce proiecte se implică, fără să îi ceară părerea celebrului său tată. Monica Davidescu i-a făcut propunerea direct lui Radu de a se alătura spectacolului pus în scenă de Compania de Teatru Concordia.

“Nu i-am cerut acordul tatălui înainte. Am considerat că Radu e major și destul de matur să răspundă de programul și alegerile lui. Radu are mici momente în care seamănă cu tatăl său, dar cei doi au personalități distincte și fiecare are felul său personal de abordare a problemelor ce țin de personaj”, a spus, pentru Unica.ro, Monica Davidescu.

Și Adrian Nartea a debutat în teatru cu piesa “O noapte furtunoasă”

Încă de când a fost pusă în scenă, piesa de teatru “O noapte furtunoasă” a fost un real succes. A contat textul, subiectul, dar și distribuția. La finalul anului trecut, Adrian Nartea și-a făcut debutul pe scândură, protagonistul serialului “Vlad” având parte de o primire călduroasă din partea publicului, care, astfel a avut ocazia să îl vadă live, în rolul lui Chiriac.

“Cel care a întregit distribuția spectacolului a fost Alexandru Nagy, care a adus propunerea cu Adi Nartea. Aurelian se știa bine cu el, pentru că și Adi a făcut parte din Națională de Fotbal a Artiștilor, unde Aurelian încă activează și propunerea a fost acceptată imediat. Eu l-am sunat și i-am făcut propunerea și m-am bucurat că a acceptat să facă parte din echipa noastră. Adi e un om pozitiv și aduce un plus de energie în echipă.

Eu am aflat că pentru Adi este debutul lui în teatru abia în timpul repetițiilor. Îl văzusem în filmul “Vlad” și am crezut că nu îl știu eu ca actor de teatru. În orice caz nu a lăsat să se vadă că are un alt fel de pregătire decât avem noi actorii de scenă de teatru. A ținut pasul cu toată lumea admirabil. Sunt bucuroasă că și-a făcut debutul la Compania Concordia și cu un rol foarte important pentru un actor”, a povestit, pentru Unica.ro, Monica Davidescu despre cooptarea lui Adrian Nartea.

“O noapte furtunoasă” are încă o reprezentație pe 23 ianuarie, la cererea publicului

Spectacolul “O noapte furtunoasă” are un public variat, de la adolescenți la bunici. Întreaga echipă va bifa o premieră pe 23 ianuarie, când, la cererea publicului, va juca spectacolul de două ori în aceea zi.

“Am fost foarte bucuroși când am văzut că Avanpremiera din 28 noiembrie a fost soldout cu două săptămâni înainte, apoi Premiera din 19 decembrie la București s-a vândut așa de repede că am fost nevoiți să mai adăugăm o reprezentație la cererea unor grupuri de liceeni, și iată că anunțăm o nouă reprezentație în dată de 23 ianuarie , tot la Teatrul Național, la sala Studio de la ora 17.00, de asemenea la cererea publicului tânăr.

Piesa face parte și din programa școlară și noi o recomandăm tuturor adolescenților cu vârste cuprinse între 13 și 113 ani”, ne-a spus Monica Davidescu, care va fi pe scenă îm ambele spectacole, atât în cel programat după amiază, cât și cel de la 19.30 care este sold out.

Sursa foto: Facebook/ Instagram