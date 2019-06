Cristina Șișcanu, dezvăluiri șocante despre fosta soție a lui Mădălin Ionescu

Mădălin Ionescu a câștigat în instanță custodia celor doi copii ai săi, însă, se pare că soția sa nu și-a dorit niciodată nimic mai mult sau, cel puțin, asta lasă să se înțeleagă atitudinea rece și rezervată pe care o afișază în relația cu aceștia. Ei bine, atribuțiile de mamă i-au revenit Cristinei Șișcanu, care s-a ocupat cu bucurie de creșterea și educația copiilor săi vitregi. Jurnalista a făcut niște dezvăluiri șocante, atât despre problema gravă de sănătate cu care se confruntă Filip și traumele trăite de acesta, cât și despre fosta soție a lui Mădălin Ionescu în cadrul emisiunii sale online, emisiunii “Cristina Șișcanu Show”: “E frumoasă viaţa cu toţi cei trei copii, Ştefania, Filip şi Petra. Nu este uşor pentru noi însă, că întreaga responsabilitate este pe umerii noştri.

Eu şi Mădălin ne-am ocupat de tot, inclusiv de educarea emoţională a Ştefaniei şi a lui Filip. Mama lor nu s-a implicat deloc. Îi vede pe Ştefania şi pe Filip de cinci ori pe an poate, la mall. Aceasta este relaţia dintre ei… Pentru mine este un mister, eu nu aş putea să am o astfel de legătură cu copilul meu. Nici nu mai are sens să discutăm despre acest aspect, nu mai are rost. V-am spus, se văd de patru-cinci ori pe an undeva în oraş”, – a declarat Cristina Șișcanu, relatează wowbiz.ro.

Sursă foto: Instagram