Cristina Șișcanu a ieșit la cumpărături. Cum s-a echipat vedeta pentru a se proteja de coronavirus

Cristina Șișcanu a dat dovadă de foarte multă maturitate și responsabilitate. Aceasta a purtat combinezon, mănuși, ochelari de protecție și mască, pe modelul lui Naomi Campbell, care a apărut la aeroport echipată complet pentru a se apăra de coronavirus.

Cristina Șișcanu a avut, însă, parte și de fani care au criticat-o că face risipă de echipamente când medicii au nevoie, însă soția lui Mădălin Ionescu a avut replicile pregătite: “Pe bune? Așa de ciudat gândiți unii dintre voi? Nu mai există nici o criză de echipamente de protecție pentru cadrele medicale. S-a rezolvat. Probabil mai durează procesul de producție. În plus, dacă ați face toți ca mine (să ieșiți o dată la șapte zile din casă și echipați așa), am scăpa de pandemie mult mai repede! Un astfel de echipament nu este scump și este disponibil. De ce aruncați cu pietre? Eu militez pentru a proteja și a ne proteja! Cu ce am greșit? Când va dispărea oare acest efect de turmă care îmbolnăvește societatea? Și faptul ca am luat o cutie de iaurt și m-am uitat ce scrie pe ea și apoi am pus-o pe raft… care e problema? Fiecare dintre noi trebuie sa își dezinfecteze produsele când ajunge acasă.”, – a explicat Cristina Șișcanu pe Instagram.

Soția lui Mădălin Ionescu sfătuiește pe toată lumea să-i urmeze exemplul, mai ales că nu este vorba de un echipament costisitor: “Știți cât de ușor mi-a fost când am ajuns acasă? Mi-am dat jos combinezonul, mănușile, masca și le-am aruncat (data viitoare îmi iau și botoși) și sunt liniștită că mi-am luat toate măsurile de siguranță să mă protejez și să îi protejez pe copiii și pe părinții mei, care stau cu noi. Și nici nu fac risipă de echipamente, pentru că ies din casă de 4 ori pe lună. Deci? 4 măști, 4 combinezoane de unică folosință, 4 perechi de mănuși, 4 perechi de botoși pe lună!

De ce să mă supun riscului pentru că un cretin care se amuză pe seama situației în care ne aflăm să vină și să îmi strănute pe haine (așa cum mi s-a întâmplat mie și soțului meu)? Voi gândiți înainte să lăsați un comentariu la această postare a mea? Oameni buni, ce aveți ? Cum să donez un combinezon de unică folosință pentru zugravi unor cadre medicale? Un astfel de combinezon costă 9 lei. Aceasta a fost găselnița mea pentru a nu îmi expune hainele și părul la eventualele picături ale unei persoane infectate cu COVID-19. Mie și lui Mădălin ni s-a întâmplat ca un cretin să tușească și să strănute lângă noi”, – a mai scris Cristina Șișcanu în mediul virtual.

