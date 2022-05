Invitat în emisiunea „La Măruță”, CRBL (43 de ani) a acceptat provocarea sosurilor iuți. Artistul a trebuit să răspundă mai multor întrebări, ulterior având alegerea de a dezvălui întrebarea sau de a mânca o rondea de cașcaval acoperită cu sos iute.

În ce relații au rămas CRBL și prima soție, la 18 ani de la divorț

La prima întrebare, CRBL a răspuns „Anda Adam” și a mâncat rondeaua iute. Apoi, pus să o descrie pe Andreea Tonciu în câteva cuvinte, CRBL a spus: „Gură mare, om bun și nepregătită”.

Apoi, întrebat dacă ar rămâne cu o singură persoană pe lume pe cine ar alege dintre Andreea Tonciu și fosta lui soție, CRBL a mai spus: „Prima mea soție. N-aș putea să o aleg pe Andreea Tonciu pentru că nu o cunosc așa. Pe prima mea soție am cunoscut, n-a mers, dar am stat ceva împreună. Am mai vorbit așa, rar, dar am mai vorbit”.

Fostul membru al trupei „Simplu” și prima lui soție au divorțat în 2004.

„Am fost prieteni, ne-am căsătorit pentru că ne iubeam și pentru că așa am avut noi chef la 20 de ani. Ne-am iubit ca niște oameni normali, cu casă/chirie/cățel/certuri/gelozii și alte acareturi. Ne-am despărțit într-o zi în care am realizat că viețile noastre nu mai erau în registrul «viață noastră», ci se despărțiseră undeva. Aveam două drumuri total separate: «viața mea» și «viața lui». Când ne-am cunoscut eram doi copii care n-aveau bani de bilet de autobuz, când ne-am despărțit eram ceva mai adolescenți, cu idei și dorințe infinit diferite”, povestea Andreea în trecut.

CRBL și Andreea Tonciu au participat împreună la Survivor România 2022. Înainte ca Andreea să părăsească show-ul, între model și artist s-a iscat un conflict.

După ce Andreea a criticat-o pe Laura Giurcanu pentru că a stat „în apă cu un băiat (concurentul Radu Itu) trei ore”, având iubit, CRBL a intervenit în conversație: „Niciodată să nu mai faceți greșeala să intrați în jocul ei”.

„Nu-ți mai face harfele astea cu mine. (…) Dacă mă mai ataci de trei ori cu «bărbat ca tine»… Vezi, că eu mă sui pe tine. Stai dracu’ în banca ta”, a continuat CRBL. „Suie-te pe mine. Ia să vedem, poți?”, a replicat Andreea. „Este o expresie, dar la școală n-ai fost să o înveți”, a încheiat artistul.

CRBL, atacat dur de soțul Andreei Tonciu

Vizibil deranjat de reacția artistului, soțul Andreei Tonciu, Daniel Niculescu, i-a transmis acestuia un mesaj în mediul online. Andreea și Daniel au împreună o fiică, Rebecca Maria, născută în iunie 2016.

„Nu îți este rușine să vorbești numai cu p***? Arată-ți bărbăția prin altceva, nu înjurându-mi soția! Nu te gândești că ai și tu o fetiță și că poate o să fie înjurată la rândul ei de bărbați în viitor?”, a început Daniel Niculescu.

CRBL și soția lui, coregrafa Elena Andreianu, formează un cuplu de la începutul anului 2008. Împreună au o fiică, Alesia, în vârstă de 11 ani.

„Nu ai pic de demnitate în tine dacă ai ajuns să înjuri femei într-o competiție în care bărbații ar trebui să aibă grijă de ele, pentru că sunt mai slabe decât voi. Arată-ți bărbăția cu MINE, nu cu soția mea! JALNIC!! Atât am de spus în legătură cu «bărbații» din ziua de azi, în special «domnul» CRBL, care în emisiunea Survivor mai are puțin și ia femeile la bătaie”, a mai scris Daniel .

„Noroc că mai sunt reguli în acea emisiune, că dacă nu, nu cred că mai avea mult și se ajungea să dea și în ea! DEZAMĂGIT PROFUND DE ATITUDINEA ACESTUI «DOMN» NEA CAISĂ! Ne vedem curând, Nea Caisă…”, a încheiat.

