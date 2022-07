Ce planuri are Cosmin Seleși după plecarea de la Antena 1. Actorul pregătește o surpriză pentru public

La începutul acestui an, Cosmin Seleși (44 de ani) a luat o decizie prin care și-a uimit publicul, aceea de a părăsi trustul Antena 1, căruia i-a fost fidel timp de nouă ani. Inițial, oamenii s-au gândit că la mijloc ar vorba despre vreo concediere, însă lucrurile au stat cu totul altfel.

Un proiect foarte frumos (n.r. – show-ul “Te cunosc de undeva”), un proiect pe care l-am îndrăgit, îl iubesc în continuare, dar eu sunt un om activ, mie îmi plac provocările. Nu m-am plictisit… nu știu cum să zic. 9 ani a durat. Am fost primul prezentator. Am învățat multe lucruri, am cunoscut oameni interesanți, am avut o echipă fantastică. Dar la un moment dat eu cred că trebuie să te oprești în viață. Eu merg mai departe, nu vreau să mă opresc aici.

Eu, din punctul meu de vedere, zic că am făcut performanță, și cifrele au spus asta. Cred că mi-am făcut treaba acolo. Îmi doresc altceva și eu am spus stop pentru că nu mai exista nicio provocare pentru mine.”, i-a mărturisit Cosmin Seleși lui Cătălin Măruță, în podcastul pe care îl moderează.