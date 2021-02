Claudia Pătrășcanu îl acuză pe Gabi Bădălău de homosexualitate: „Copiii mimează cu păpuși ce văd când stau la el”

Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu (42 de ani) și Gabi Bădălău (33 de ani) capătă proporții de la o zi la alta.

Invitată în emisiunea moderată de Dan Capatos, „Xtra Night Show”, cântăreața i-a adus noi acuze fostului soț. Claudia spune că în perioada în care copiii au stat la tatăl lor, au fost martorii unor scene intime între el și alte persoane, scene pe care micuții le-ar fi reprodus când s-au întors acasă cu ajutorul păpușilor. Artista își susține acuzațiile cu o serie de filmări explicite cu cele văzute de cei mici cât timp au fost în compania lui Gabi Bădălău.

În plus, Claudia este convinsă că Gabi este “dependent” de subsatațe interzise.

„Acest om vine agitat și își ia copiii. Vine drogat să ia copiii. Sunt probe la dosar. Vine cu tot felul de șoferi dubioși după el, din anturajul lui. Omul cu care a venit ultima oară să ia copiii e prieten cu Bianca și fostul ei soț, Alex Bodi. El nu are carnet. El este un pericol! Copiii mei povestesc niște acțiuni din zona sexuală, niște perversiuni sexuale. Copiii vin șocați, au ajuns copiii să mimeze cu păpuși ce se întâmplă acolo. Aceste pastile i-au nenorocit mintea. El e dependent, el intră în sevraj. Nu mai știe de capul lui. El, când a făcut testul, a stat două zile și nu a luat nimic. Așa a ieșit negativ. De trei luni se întâmplă lucrurile astea”, i-a mărturisit Claudia Pătrășcanu lui Capatos.

Sunat de prezentatorul de la Antena Stars, Gabi Bădălău s-a a părat de acuzațiile fostei soții spunând că totul este o născocire.

„Printre multele lucruri inventate, a venit și această acuzație. Am fost la o clinică privată, am făcut testul. Mă duc la IML, cer test din firul de păr, iar doctorul de acolo îmi spune că nu se face în România. I-am spus Claudiei că îl fac în Germania sau la Viena, dar dacă iese testul negativ, să mă lase să plec în Dubai cu copii, să-mi dea procură. Nu a vrut. Ce vrea să mai fac? Să mă testez zi de zi? Carnet de conducere am, vin cu șofer ca să mă joc cu copiii în spate în mașină. Copiii iși doresc să stea la mine, nu mai vor la ea”, a spus Gabi.

Gabi Bădălău a ținut, apoi, să clarifice și acuzațiile legate de sexualitatea sa.

„Acum vrea să insinueze că-mi plac bărbații. Puteți să mă bănuiți de multe lucruri, dar de asta chiar nu. Eu nu știu ce a zis copilul în înregistrare. Păi eu eram nebun, să presupunem prin absurd că eram gay, să fac ceva cu bărbatul ăla de față cu copiii mei? Familia mea e una respectată. Dacă eu sunt drogat , homosexual, să vină oamenii legii să mă lege. Vine și îmi cere 10 000 de euro pe lună! Copiii mei nu au stat în preajma altei femei niciodată! Noi suntem o familie serioasă, mama mea e cadru didactic”, a explicat omul de afaceri.

Claudia Pătrășcanu s-au căsătorit în 2015 și au împreună doi băieti – Gabriel (7 ani) și Nicholas (4 ani). Cei doi au decis să divorțeze în 2019.

