Claudia Pătrășcanu, apel disperat către autorități: „Luați în serios cazul meu. Copiii mei au nevoie de ajutor!”

Conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău pare a fi departe de a se fi încheiat. La sfârșitul săptămânii trecute, Gabi s-a dus la Constanța pentru a-și lua copiii deoarece era weekend-ul în care el trebuia să-și petreacă timpul cu cei mici, conform deciziei judecătorilor. Claudia și-a lăsat copiii în grija fostului soț, dar spune că, în momentul în care a venit să-i ia, Gabi Bădălău s-ar fi aflat sub influența substanțelor interzise.

Artista a postat un mesaj pe rețelele sociale în care a povestit ce s-a întâmplat în acest weekend.

„Am tot așteptat și aștept în continuare să sesizeze autoritățile acestui stat, ceea ce se întâmplă cu doi copii minori și mai exact cu copiii mei. Vineri 12.02.2021, ora 17.00 copiii au fost luați de către tatăl lor de acasă, fiind iar sub influența substanțelor și asta nu este pentru prima dată. Comportamentul lui a fost unul agitat, incoerent, agresiv vizavi de mine și mama mea, în momentul în care i-am sugerat să le pună copiilor centura de siguranță. Nu a dorit să facă acest lucru, afirmând că nu e treaba mea, că unul e Badalau!

Pe tot parcursul acestui weekend, copiii au stat cu menajera lui, iar ei îl chemau disperați acasa pe tatăl care nu era de găsit. Duminica, ora 18.30, copiii s-au întors la domiciliu, șocați, povestindu-mi ceea ce s-a întamplat în acel weekend: Tatăl avea conversații video cu Bianca, dar și cu copiii mei, care nu și-au dorit să o vadă, însă au fost forțați de tatăl lor. Pe tot parcursul drumului de întoarcere București-Constanta, tot aceste două personaje, de fata cu doi copii minori, au purtat discuții indecente, copiii venind marcați și punându-mi intrebari”, a scris Claudia Pătrășcanu pe pagina sa de Facebook.

Apoi și-a continuat mesajul cerând ajutorul autorităților:

„S-au făcut două teste antidrog, cum a vrut G. Bădălau pentru a da bine în presa,dar nimeni nu se gândește că acești doi copii minori sunt puși în pericol chiar de tatăl lor și de anturajul dubios în care se învârte. Oameni ai statului ăsta român, vă implor ca mamă, gândiți-vă să luați măsuri pentru acești doi copii minori, gândiți-va la educația lor. Eu am depus la dosar teancuri de dovezi, probe și nu le luați în seamă?! Testul antidrog l-am cerut din firul de păr, în permanență este sub influența acestor substanțe și ar trebui să vă sesizați când o mama sau copiii vin și povestesc situații grele. Dacă se întâmple ceva cu acești doi copii, cine răspunde în țara asta? Se întâmplă atâtea în această țara și nimeni nu face nimic doar pentru că există acest Bădălău? Copiii mei nu mint niciodată. Dar o doamna psiholog de la Protecția Copilului susține acest lucru și acum câteva luni mi-a spus că s-a sunat de mai ‘sus’, să nu mai fie deranjat fiul lui Bădălău! Tot această doamnă psiholog a permis tatălui să mă jignească sub privirea dumneaei. Copiii aceștia au nevoie de ajutor și voi face tot ce-mi stă în putere pentru educația și siguranța lor. Luați în serios cazul meu, eu tot aștept! Cred în Dumnezeu și sper să iasă la suprafață tot adevarul, dar acești copii au nevoie de ajutor și protecție! Va rog, faceți ceva!”, a încheiat cântăreața.

