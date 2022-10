Claudia Pătrășcanu, primele declarații după ce s-a zvonit că ar fi renunțat la o parte din procesul de divorț

Claudia Pătrășcanu a făcut primele declarații, după ce pe Portalul Instanței de Judecată ar fi apărut o informație conform căreia artista ar fi renunțat la o parte din cerințele aflate în dosarul procesului de divorț de Gabi Bădălău.

Claudia și Gabi urmează să se întâlnească joi, 20 octombrie, în fața judecătorilor în procesul de divorț, care durează de mai bine de trei ani.

Claudia Pătrășcanu a spus că a ajuns la instanță pentru că avea de gând să plece cu băieții ei și ai lui Gabi Bădălău în vacanță, în Franța, dar afaceristul nu i-a dat procură pentru a putea face acest lucru.

Artista se află în izolare în perioada aceasta, având COVID-19, și nu s-a putut prezenta la judecătorie pe 18 octombrie, așa că a făcut o cerere de renunțare la proces, cu atât mai mult cu cât nu ar fi avut cum să plece în Franța din cauza bolii.

Eu nu am putut să mă prezint la termen că am făcut COVID, nu am putut să mă prezint, acum sunt spre vindecare, am fost de joia trecută infectată. Nu am avut cum să mă prezint la termen, a trebuit să fac o cerere de refuzare, nici nu am putut să mai plec măcar. Nu are legătură cu procesul, cu divorțul. Joi avem termen la divorț