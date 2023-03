Cine sunt „Rebelul cu inimă rock” și „Vocea din online” de la „Te cunosc de undeva”. Fac echipă cu CRBL și Anca Țurcașiu

Producătorii din Antena 1 au dezvăluit că pe data de 1 aprilie 2023 începe sezonul cu numărul 19 de la „Te cunosc de undeva”. Primele două echipe confirmate sunt formate din „Rebelul cu inimă rock” și Anca Țurcașiu și CRBL și „Vocea din online”. Unica.ro vă prezintă, în exclusivitate, cine sunt concurenții ascunși în spatele poreclelor.

La doar o zi după ce UNICA.RO a dezvăluit lista completă a concurenților de la TCDU, Antena 1 a transmis primele două echipe de vedete care au acceptat provocarea transformărilor, dar au decis să ascundă doi concurenți sub pseudonime. Pentru cei care se întrebau cine sunt „Rebelul cu inimă rock” și „Vocea din Online”, avem răspunsul.

„Rebelul cu inimă rock” și „Vocea din Online” de la Te cunosc de undeva

Potrivit listei care conține echipele, obținută de UNICA.RO, „Rebelul cu inimă rock” nu poate fi altcineva decât Jean Gavril! Așadar, după succesul de care s-a bucurat la „America Express”, producătorii din Antena 1 au decis să-l includă pe cântăreț într-o nouă producție. Ca urmare, rockerul va face echipă cu Anca Țurcașiu în sezonul cu numărul 19.

„Vocea din Online” este nimeni altul decât Radu Țibulcă! Tânărul de 27 de ani are un podcast cu peste 110 K abonați pe Youtube și abordează subiecte interesante alături de invitații săi, vedete de renume. În emisiunea transformărilor, va face echipă cu CRBL.

Surpriză pentru Anca Țurcașiu la TCDU

Actrița a mărturisit faptul că nu a știut cine este „Rebelul cu inimă rock” până când nu a venit la filmări Abia atunci a interacționat cu Jean Gavril. Cei doi colaboraseră și în trecut, motiv pentru care artista este încrezătoare în reușită pentru noul sezon.

„Am fost invitată la „Te cunosc de undeva!” neştiind ce partener o să am. Întâmplarea face că l-am cunoscut pe „Rebelul cu inimă rock” chiar în ziua în care ne-am întâlnit cu echipa de producţie, cu doar câteva ore înainte. Am fost foarte surprinsă, desigur, în mod plăcut când ne-am reîntâlnit pentru acest proiect! Pot doar să vă spun că este un bărbat frumos, impunător şi respectuos. Este muncitor, dedicat şi implicat, ca şi mine, parcă am făcut armata amândoi! Sunt actriţă şi merg mult pe tot ce înseamnă detalii, studiez mult personajele, aşa că îl voi chinui şi pe partenerul meu să facă la fel!”, a spus Anca Țurcașiu despre Jean Gavril.

CRBL, dezvăluiri despre noul sezon TCDU

Imediat ce a aflat că va face echipă cu Radu Țibulcă, artistul s-a arătat mai mult decât încântat. Câștigătorul primei ediții a emisiunii susține că creatorul de conținut îi completează nebunia, fapt care i-ar putea propulsa în clasamentele competiției.

„Abia aştept să vedeţi şi voi cu cine fac echipă, mai ales că vă spun doar atât – e genul de om care completează nebunia mea şi forma mea de divertisment. Suntem singura echipă cu cerebel şi avem ingrediente suficiente să fim pe podium!”, a spus CRBL despre Radu Țibulcă.

Sursă foto: Antena 1