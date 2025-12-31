Cine este Raluka. Cântăreața are o relație cu un afacerist străin cu 20 de ani mai mare

Raluka este o prezență mereu efervescentă și energică, însă destul de discretă când vine vorba despre viața ei personală. Deși este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară, vedeta a preferat și a reușit să își țină viața privată departe de ochii publicului. Iată cine este Raluka și câteva detalii interesante din viața cântăreței.

Cine este Raluka

Raluka este una dintre vocile inconfundabile din România. Piesele sale devin rapid hit-uri și este prezentă pe scenele din România, dar și pe micile ecrane.

Numele său real este Alexandra Raluca Nistor și s-a născut pe 14 noiembrie 1989 în Deva, Hunedoara, România. Are 36 de ani și a devenit cunoscută în 2008, când a câștigat Marele Trofeul al Festivalului Internațional de Muzică Ușoară „George Grigoriu”.

A absolvit Liceul de Muzică și Arte Plastice „Sigismund Toduță” din Deva.

Tot în 2008, Raluka a obținut locul doi la Festivalul Mamaia din acel an. Ulterior, s-a înscris la preselecțiile emisiunii Megastar cu formația Pepper Girls și s-a clasat pe locul al doilea.

În 2009, Raluka a colaborat cu DJ Sava și a produs piesele „September” și „I like (The Trumpet)”, care au devenit hit-uri și cu ajutorul cărora a căpătat notorietate.

Își dorea să devină avocată

Raluka și-a dorit să devină avocată, însă doar pentru a putea să aibă un trai decent. În sufletul său, muzica a ocupat mereu un loc aparte.

A crescut într-o familie modestă, iar tatăl ei pleca adesea în străinătate la muncă pentru a asigura un trai bun familiei.

„Tata era plecat în străinătate, iar mama ne creștea cum putea. Ne trimitea bani destul de rar…era o situație dificilă. Îi spuneam mamei să nu mai tristă, că sigur o să se rezolve. Mereu am fost optimistă și asta mi-a fost mereu de ajutor”, a povestit Raluka.

Are o relație cu un bărbat mai în vârstă cu 20 de ani

Raluka a preferat mereu să fie discretă cu privire la viața ei personală. Cu toate că a avut mai multe relații cu bărbați cunoscuți din showbiz, artista nu a confirmat niciodată zvonurile.

În prezent, ea trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un afacerist de succes din Mexic. Cei doi s-au cunoscut în străinătate, când Raluka s-a cazat într-unul dintre resorturile lui.

Cu toate că este o relație la distanță, cei doi reușesc să aibă o legătură profundă. Între ei este o diferență de vârstă de 20 de ani, iar Raluka spune că îi plac bărbații mai maturi.

„Nu reușesc să mă înțeleg cu bărbații mai tineri. Mie îmi trebuie mult mai în vârstă, întotdeauna am tins către cei mai în vârstă cu mult decât mine. Reușim să ne înțelegem altfel, cumva ei reușesc să mă înțeleagă pe mine mai bine. Nu e ușor cu mine, credeți-mă. 20 de ani e cea mai mare diferență pe care am avut-o într-o relație și funcționează în continuare”, a mărturisit Raluka.

