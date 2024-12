Motivul pentru care Raluka nu se afișează pe Instagram cu iubitul. Cum s-au cunoscut artista și Guy Kouris, care este cu 22 de ani mai în vârstă decât ea: „O poveste de film”

Raluka formează de mai mulți ani un cuplu discret cu Guy Kouris, un bărbat de origine israeliană care este cu 22 de ani mai în vârstă decât ea. Într-un interviu recent, cântăreața a făcut mai multe dezvăluiri rare despre bărbatul care crede „cu tărie” că este sufletul ei pereche.

Cum s-au cunoscut Raluka și iubitul ei, Guy Kouris

Raluka (35 de ani) și Guy Kouris (57 de ani) s-au cunoscut în Mexic, unde Guy deține un complex turistic. Artista este convinsă că universul a complotat pentru ca ea și Guy să se întâlnească.

„E o poveste superbă, de film. Așa trebuia să fie. Au fost 7 miliarde de motive pentru care eu nu trebuia să ajung în acel punct și totuși am ajuns. Eram în vacanță. În seara în care l-am întâlnit, prietenii mei toți au adormit. Nu mi-au mai răspuns la telefon și a trebuit să stau singură.

Am stat la povești vreo 6 ore. I-am povestit despre mine, iar el mi-a povestit despre el, dar nu prea. Am aflat după câteva zile cine e, ce face. Îi place foarte tare că muncesc foarte mult, că sunt ambițioasă și un om care are un țel în viață. Suntem compatibili din toate punctele de vedere”, a povestit Raluka, în podcastul „DilEMMA cu Emma de la ZU”.

Citește și: Cum a reușit Raluka să scape de acnee. „E un subiect foarte sensibil” / Video exclusiv

„E un om foarte calm. Îmi calmează toți nervii.”

Alături de Guy, Raluka a dezvăluit că a înțeles ce înseamnă respectul și iubirea necondiționată. Omul de afaceri s-a născut în Israel și a locuit timp de 20 de ani în Argentina, de unde s-a mutat apoi în Mexic, unde a cunoscut-o pe solistă. Din Mexic, Kouris s-a mutat în România pentru a fi mai aproape de partenera lui de viață.

„Ce trăiesc eu în acest moment e minunat, e afară din această lume. (…) El, în momentul ăsta, înțelege fiecare tâmpenie pe care pot să o fac și are soluția pentru fiecare nebunie de-a mea. E un om foarte calm. Îmi calmează toți nervii. Mă calmează cu totul. Cred cu tărie, 100%, că el este sufletul meu pereche”, a mai spus Raluka, pentru sursa citată.

În cadrul aceluiași interviu, Raluka a explicat de ce nu se afișează pe rețelele sociale cu iubitul ei, dar și ce le transmite oamenilor care au acuzat-o că stă cu el pentru bani.

Citește și: Raluka, pachet neașteptat de la un fan îndrăgostit: „M-am panicat puțin” / Video exclusiv

Motivul pentru care Raluka nu se afișează pe rețele cu iubitul

„Eu n-am o problemă să mă afișez cu el. Ne afișăm peste tot. Mergem peste tot împreună. Nu îl postez pentru că nu-i place. De ce să intru în viața omului cu bocancii, să-l bag într-o mizerie în care nu vrea să fie? Nu-i place deloc Instagramul. Eu l-aș posta pentru că mi se pare că e cel mai frumos om de pe pământ. Nu e un secret relația mea, e doar privată.

Sunt câțiva oameni pe Internet care spun că stau cu el pentru bani. Într-o seară i-am spus «Ei nici măcar nu știu că eu stau cu tine pentru că faci mâncare bună». Și zice «Eu cred că tu stai cu mine pentru că-ți calmez nervii». (râde) E o diferență destul de mare (de vârstă – n.red.), care da, nu e un lucru întâlnit. N-are bani atât de mulți. Până la urmă, am banii mei”, a explicat artista.`

Nu în ultimul rând, solista a dezvăluit că ea și Guy Kouris sunt compatibili din toate din punctele de vedere, un exemplu fiind faptul că bărbatul de 57 de ani înțelege perfect domeniul în care ea lucrează. Guy nu are absolut nimic de comentat la adresa programului ei și a ținutelor sexy pe care le poartă ocazional pe scenă ori pe platourile de filmare.

Foto: Instagram; Captură YouTube

Urmărește-ne pe Google News