Cine este fosta soție a lui Costin Mărculescu și de ce au divorțat cei doi

Costin Mărculescu, în vârstă de 50 de ani, se pare, ar fi suferit un infarct sau un atac cerebral, ancheta IML fiind încă în desfășurare. După ce timp de câteva zile nu a mai fost văzut de vecini, iar câinele său nu se mai oprea din lătrat, vecinii, alertați și de un miros ciudat, au chemat Poliția, iar oamenii legii au ajuns la casa actorului, unde au descoperit trupul neînsuflețit al acestuia. Se pare că actorul se afla în cadă, însă îmbrăcat.

Costin Mărculescu a avut o perioadă de glorie în anii 2000, când susținea spectacole de neegalat la circ și conducea o școală de manechine și fotomodele, însă în scurt timp succesul avea să se dizolve și actorul ajunsese să se confunte cu probleme financiare și depresie. Nici în dragoste nu a fost mai norocos, având în vedere că în 2014 se căsătorea cu Ionela Nae, cunoscută în showbizz ca Ella Nae, iar la scurt timp avea să afle că bruneta care îi furase inima, era amanta unui cunoscut om de afaceri din Alexandria, de mai bine de 14 ani.

Costin Mărculescu și fosta soție, Ella, se căsătoreau după doar 5 luni de relație și părea că-și întâlnise jumătatea: „De fiecare data cand vine acasa sau ii fac o ciorba de ceva….scriu pe ea cu smantana, cu legume….scriu „Ella” sau „Te iubu”. Intre noi este o relatie foarte frumoasa si foarte deschisa, niciodata nu ne certam”, – spunea Costin Mărculescu în cadrul emisiunii Cancan.ro.

După o căsnicie de doar un an de zile, în 2015, cei doi divorțau în urma unui scandal monstru, în care Ella îl acuza că totul a fost doar o minciună și la bază se afla, de fapt, o înțelegere financiară. Ba mai mult, aceasta susținea că actorul are probleme cu băutura: „I-am zis că nu mă mai jignească. Sunt fericită că s-a prezentat. Absolut nimic nu am simţit pentru el. Ar trebui să mai lase din băutură. Totul a fost o înţelegere între mine şi Mărculescu. El avea ceva de câştigat, financiar vorbind”, – spunea la momentul respectiv Ella Nae.

