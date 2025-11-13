  MENIU  
Cine este Ana Ularu, prezentatoarea „Trădătorii". A jucat la Hollywood, este căsătorită cu un actor german și au împreună o fiică

Cine este Ana Ularu, prezentatoarea „Trădătorii”. A jucat la Hollywood, este căsătorită cu un actor german și au împreună o fiică

Amelia Matei
.

Ana Ularu este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. Ea este prezentatoarea reality show-ului „Trădătorii” de pe Pro Tv, o producție inedită și deloc convențională. Ana Ularu este căsătorită, are o fiică și o carieră impresionantă. Iată cine este actrița.

Carieră

Ana Ularu s-a născut pe 26 iunie 1985 în București. Are 40 de ani și este o prezență discretă în whobiz-ul autotohn, deși este o actriță foarte cunoscută și apreciată.

Ea are o carieră vastă în spate și a fost remarcată și la Hollywood. A debutat în actorie de la o vârstă fragedă. A apărut prima oară pe micile ecrane în două coproducții româno-franceze. 

Pe când avea 17 ani, Ana Ularu a interpretat un alt rol de succes, pe cel al Lolitei. Apoi, în 2002, ea a avut un rol important în filmul „Maria”, unde a interpretat-o pe Ioana. A cunoscut succesul după rolul său din „Italiancele”.

Ana Ularu vine dintr-o familie de artiști. Părinții ei sunt ambii scenografi și datorită lor a luat-o pe drumul actoriei.

„Mama e primul și cel mai important critic al meu. E la examene, vede prima filmele. E și cel mai temut critic. Nu am să uit niciodată senzația de a ști că e în sala la premieră de la Lolita.

Partea haioasă a venit când la un spectacol cu Hamlet, mama nu a mai putut întră în sala și, atunci, a intrat în spatele scenei, lângă culise și a văzut tot spectacolul de lângă scară de incendiu. Ne-am amuzat, toată distribuția, să o avem partener din umbră, de fapt, din contre jour. E de-ai casei’, spunea Ana Ularu într-un interviu.

A jucat în „The Power”

Ana Ularu a cunoscut succesul și pe plan internațional. Ea a jucat în The Power, cel mai bine cotat serial de pe Amazon Prime. 

Citește și:  Ana Ularu, dezvăluiri rare despre relația cu soțul ei, după ce au devenit părinți: „Suntem Raci”. Prezentatoarea „Trădătorii” și Marc Rissmann au un copil împreună / Exclusiv

„The Power este cu adevărat o serie revoluționară de povești despre curaj, autodescoperire, depășirea limitelor și deturnarea ordinii. Personajul meu e un fel de bombă cu ceas, este reprezentanta unei justiții neiertătoare, este un om care a supraviețuit abuzului și s-a reconstruit spectaculos’, spunea vedeta despre rolul său.

Ana Ularu a împărțit adesea platoul de filmare cu vedete precum Keanu Reeves, Tom Hanks, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence și multe alte nume celebre.

Viață personală

Ana Ularu este foarte discretă cu viața ei personală. Actrița este căsătorită cu actorul de origine germană Marc Rissmann și a devenit mama unei fetițe.

Ea și soțul ei s-au întâlnit la un muzeu, în mod întâmplător.

„Viața mea s-a schimbat din nou, major, pentru că într-o zi am plecat și am intrat într-un muzeu. Am plecat de la o probă și, în loc să mă duc să mănânc, am intrat într-un muzeu. Eram destul de deziluzionată.

Dar, absolut pe neașteptate, acolo l-am cunoscut pe soțul meu, pe omul cu care am familia pe care o am azi. A fost una dintre lecțiile alea din categoria ‘plănuiește mai puțin, pentru că lucrurile oricum funcționează sub alți parametri’.

Citește și: Florin Piersic Jr și Ana Ularu joacă împreună în „Subteran”, un nou serial Netflix

Pentru că soțul meu e tot actor, adesea suntem întrebați „Și pe ce platou de filmare v-ați întâlnit?’

Nu ne-am întâlnit pe niciun platou de filmare, ci într-un muzeu’, ceea ce e foarte frumos, fiindcă eu nu prea cred în romanțele de platou, mi se par așa o trivialitate. Noi am avut șansa să ne cunoaștem într-un mod foarte old fashioned (de modă veche), dincolo de vulnerabilitățile actorului aflat pe un platou de filmare’, a dezvăluit Ana Ularu pentru Formula As.

Fiica lor, Ezra, s-a născut la Berlin, acolo unde locuiește actrița și soțul ei.

Cei doi au jucat de mai multe ori împreună și mărturisește că atât ea, cât și soțul ei, fac naveta între București și Berlin.

Vlăduța Lupău, veste SUPERBĂ. Artista este cum nu se poate mai fericită! Toate vedetele și toți fanii i-au felicitat pe ea și pe soțul ei

