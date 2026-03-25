Cine ar fi vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. Fiica regretatului fotbalist a aflat că este vorba despre o femeie: „Le-a spus polițiștilor că a confundat mormintele”

Lorena Bălăci a aflat cine este persoana care a vandalizat mormântul tatălui său, Ilie Balaci. Este vorba despre o femeie, care deja a fost dusă la audieri, în timp ce fiica regretatului fotbalistului a mers pe calea legală pentru a rezolva cazul. Ce le-a spus femeia în cauză polițiștilor este scandalos!
Lorena Balaci a vorbit despre femeia care a vandalizat mormântul lui Ilie Bălăci. Polițiștii au reușit să identifice femeia care a făcut un astfel de gest, iar odată ce a fost adusă la audieri, ea a recunoscut totul.
În urmă cu câteva zile, mormântul lui Ilie Balaci era vandalizat, iar fiica regretatului fotbalist anunța că a luat măsuri legale și că s-a adresat Poliției. Acum, oamenii legii au găsit făptașul.
”În pozele pe care le-am pus pe Facebook, da, se vede când coboară din maşina poliţiei. În momentul acesta este la audieri doamna. În primă fază le-a spus poliţiştilor că dânsa credea că acolo este fratele ei mort şi că ar fi vrut să schimbe crucea, bine că nu a dărâmat crucea şi a început doar cu poza”, a declarat Lorena Balaci, la Știrile Antena Stars.
„Locul lor e în spitalele de specialitate”
Ea a mai spus că locul persoanelor care recurg la astfel de gesturi nu ar trebui să fie în libertate, ci în clinici de specialitate unde nu pot pune în pericol alți oameni.
”În lumea în care trăim ne întâlnim tot mai des cu astfel de indivizi, dar locul lor, din păcate, repet, este la spitalele de specialitate pentru că sunt un pericol real printre noi, ok, acum a distrus o poză, dar se putea întâmpla o tragedie”, a declarat Lorena Balaci.