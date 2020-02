Ce schimbare! Cum arată acum fosta soție a lui Alex Velea. Ana a părăsit definitiv România

Alex Velea trăiește în prezent o frumoasă poveste de dragoste cu Antonia, alături de care are doi băieței. De-a lungul timpului, întrebat despre divorțul de soția sa, Ana, Alex Velea spunea că era inevitabil pentru că nu se regăsea în acea căsnicie: “Acum câţiva ani am avut o perioadă în care nu mă regăseam, când eram căsătorit cu Ana, de aceea nu a funcţionat căsnicia. Nu eram Alex Velea pe care l-au crescut părinţii mei. S-a întâmplat înainte să o cunosc pe Antonia. Nici cu familia mea nu vorbeam, că nu mă simţeam eu mândru. Îmi doream o familie de care nu aveam parte, am format-o alături de Antonia, ea mi-a dat ceea ce mi-am dorit”, – a povestit Alex Velea, conform romaniatv.ro.

Ana a trecut peste divorțul de Alex Velea și și-a continuat viața cu multă responsabilitate. Aceasta și-a finalizat studiile la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, specialitatea Psihiatrie, pe care a absolvit-o în 2016 și, ulterior, și-a deschis un cabinet de psihiatrie în Bucureşti. Potrivit wowbizz.ro, Ana a părăsit România anul trecut și s-a mutat în Marea Britanie, acolo unde locuiesc doi dintre fraţii ei. Conform unor surse din anturajul fostei soții a lui Alex Velea, aceasta este medic la National Health Service (NHS), serviciul național de sănătate englez, care este unul dintre cele patru sisteme naționale de sănătate finanțate public în Regatul Unit.

Ana și-a schimbat și look-ul între timp, iar acum poartă șuvițe în stil afro, o schimbare radicală care o prinde de minune, fosta soție a lui Alex Velea fiind de nerecunoscut.

Vezi cum arată în prezent Ana, fosta soție a lui Alex Velea, în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: arhivă, româniatv

