Ce relație are Alex Velea cu copiii lui. Artistul i-a luat peste picior pe băieți: „Stați cuminți! Fără sucuri, nu aveți voie! Acum vorbesc de mă-ta”

Alex Velea este un tătic exemplar și are o relație relaxat și cool cu cei doi băieți ai săi: Dominic și Akim. El se înțelege foarte bine și cu Maya, însă fetița nu locuiește în România, iar Antonia și Alex Velea o văd destul de rar, din cauza situației provocate de pandemia de coronavirus.

Alex Velea a fost invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții’, cu Gojira, unde a venit însoțit de cei doi băieți ai săi.

Micuții sunt energici și au făcut un adevărat show în platou. Cântărețul a încercat să îi „disciplineze” pe tot parcursul podcastului, însă fără succes.



Alex Velea a povestit că relația dintre el și copii este una foarte buna, bazată foarte mult pe umor. De-a lungul podcastului, artistul a avut câteva dialoguri cu băieții lui.

„Da. Am mintea atât. Pot să mă înțeleg foarte bine cu ei. Mi-i i-am dorit foarte mult. Mi-am dorit copii încă de când eram eu puști. De la 20 de ani, voiam să am treaba asta să am o familie a mea”, a povestit Velea.

Pentru că a glumit în repetate rânduri cu ei, Alex Velea a povestit și că și băieții, la rândul lor, îi fac tot felul de nebunii.

„Fără sucuri! N-avem voie să bem sucuri! Apă! Sunteți sportivi. Cafea? Ați fumat câte un trabuc de la Gojira, nu-i problemă”, a glumit Velea cu Dominic și Akim.

Artistul și-a luat peste picior copiii, în stilul plin de umor care îl caracterizează. Ceea ce nu s-a văzut, totuși, este că și băieții glumesc cu tatăl lor, ori de câte ori au ocazia.

„Să nu-mi fure copiii, vă rog! Sunt aici în birou la Gojira”, a spus Velea. A urmat apoi o discuție despre mama lor, moment în care copiii au făcut ochii mari:

„Când m-am combinat cu nevastă-mea (…) combinat înseamnă îndrăgostit, un fel de…lasă că vă zic după asta”.

„Tu ești fericit că vorbesc de mă-ta? Nu, vorbeam de bine”, i-a spus Velea lui Akim.

„Stați cuminți! Bagă sabia la loc, Dominic, fii cuminte”, a mai țipat Velea.

Artistul și-a adus copiii cu el la podcast, pentru că urmau să meargă la antrenament. Dominic și Akim fac MMA cu Mihai Zmărăndescu, fiu celebrului Cătălin Zmărăndescu.

Cei doi băieți sunt pasionați de dans și beatbox, iar Akim chiar a făcut o demonstrație de dans în fața camerei.

Velea a povestit că micuții nu sunt deloc timizi și că deja s-au obișnuit cu celebritatea. În plus, ar fi fost greu să îi ferească pe cei doi de luminile reflectoarelor.

Artistul a spus că Dominic și Akim sunt încântați atunci când sunt în centrul atenției și își dau coate atunci când vreo fată îi recunoaște și le face cu mâna.

Velea își iubește enorm copiii, iar asta se observă din fiecare interacțiune pe care o are cu cei doi. Și băieții sunt extrem de atașați de tatăl lor, cu care se distrează în fiecare moment.

