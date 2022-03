Ce probleme de sănătate are Lidia Buble. „Ceva rău de tot”

Lidia Buble (28 de ani) se confruntă cu o viroză foarte agresivă din cauza căreia abia s-a hrănit în ultimele zile.

„Jeleurile astea au fost prima mea masă din ultimele patru zile. N-am mâncat absolut nimic. Am luat o viroză atât de urâtă, mai urâtă de 10 ori decât COVID-19, aș putea spune. Am avut COVID, dar nu se compară cu ce am avut acum. În primele două zile efectiv n-am putut să mă ridic din pat. A fost ceva rău de tot. Am simțit că sunt pe moarte, la modul cel mai serios. Când mă simt rău nu pot să mănânc nimic, doar jeleuri, nu știu de ce, nu mă întrebați”, a explicat solista.