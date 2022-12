Ce probleme de sănătate are Fuego: „Din păcate, îi moștenesc pe părinți”. Afecțiunea i-a răpus tatăl

Paul Surugiu (46 de ani), alias Fuego, a dezvăluit, de curând, că suferă de o problemă de sănătate pe care o ține sub control cu ajutorul tratamentului medicamentos.

Artistul a moștenit afecțiunea de la tată lui. Este vorba despre o problemă la inimă care, din păcate, pentru tatăl său a fost fatală.

Fuego spune că ia zilnic pastile pentru a-și ține afecțiunea sub control și nicidecum nu se poate declara un om bolnav.

Tatăl artistului s-a stins la vârsta de 58 de ani din cauza unui infarct.

Nu mai este o noutate pentru nimeni că Fuego s-a confruntat de-a lungul anilor cu fluctuații de greutate. Artistul încearcă să-și țină kilogramele sub control și din cauza afecțiunii cardiace de care a vorbit recent.

Fuego a reușit să slăbească fără intervenții chirurgicale la nivelul stomacului, ci doar cu un plan alimentar bine stabilit. Renunțând la dulciuri, grăsimi, făinoase și pâine, el a dat jos circa 18 kilograme. Printre alimentele nelipsite din alimentația de regim a artistului s-au numărat merele verzi, brânza slabă e vaci, salate, supe/ciorbe și carne cât mai puțin grasă.

Pe scurt, atunci, când am fost dur şi strict, am mâncat mult mai puţin, am renunţat complet la pâine, dulciuri, fructe, cu excepţia celor de pădure şi a merelor verzi, la făinoase, grăsimi! Cred că şi acesta e unul din factorii pentru care-am slăbit atât de mult, uşor, într-un timp atât de scurt. Nu am ţinut diete, decât două-trei zile, după care am renunţat! Deci acest capitol, al programelor, al dietelor, îmi e destul de străin.