Ce pensie are Ilie Năstase, după ce a scris istorie în tenisul mondial

Ilie Năstase (75 de ani) și Ioana Simion (45 de ani) au început noul an cu bine, chiar dacă 2021 a fost plin de încercări pentru ei. Relația celor doi a trecut în ultimele luni prin momente de cumpănă, dar în cele din urmă, au decis să-și mai acorde o șansă și după câteva despărțiri cu scandal s-au împăcat și își continuă povestea de dragoste.

Și cum certurile din amor nu erau de ajuns, fostul mare sportiv și iubita sa au făcut COVID-19. Cei doi erau vaccinați și nu au făcut o formă gravă a bolii. Fostul campion a fost câteva zile internat la Intitutul Național de Boli Infecțioase “Matei Balș” și a ieșit de acolo cu bine.

Sunt bine, n-am nicio problemă. Nu știu când m-am infectat, acum mă simt bine, am medicație și mă simt bine. Tuse am. Sunt vaccinat, dar uite că nu te ferește de treaba asta, probabil că, dacă nu eram vaccinat, aveam o formă mai gravă – a spus Năstate, după ieșirea din spital.

În urmă cu câteva zile, de Sfântul Ion, Ilie Năstase și-a surprins partenera cu un cadou inedit. Marele tenismen a trimis-o pe Ioana în Dubai cu prietenele pentru a-și sărbători acolo ziua onomastică. Ilie Năstase a dezvăluit cum se simte acum, la început de an, și a spus, printre altele și ce pensie are de la statul român:

I-am făcut cadou (n.r. – cu ocazia zilei onomastice) o vacanță în Dubai, fără mine, cu prietenele. Sper când se întoarce să se întoarcă singură, nu cu un șeic mai bogat Mă simt bine după boala pe care am avut-o, mi-a fost teamă că nu știam cum reacționează la un corp de 75 de ani. Mi-am pierdut controlul corpului, am căzut pe jos, dar mulțumesc celor care s-au ocupat de mine. Pensia mea e 1440 lei. Eu mă simt bine sănătos, ce naiba, restul am – a povestit Ilie Năstase, potrivit spynews.ro.