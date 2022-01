Ramona Olaru și Cătălin Cazacu s-au despărțit? Ce s-a întâmplat între ei în Zanzibar

Despărțire la început de an în showbizul românesc. Potrivit surselor cancan.ro, Ramona Olaru și Cătălin Cazacu s-ar fi despărțit chiar după ce s-au întors din vacanță. Cei doi au fost plecați în Zanzibar unde și-au petrecut sărbătorile de iarnă împreună, iar acolo s-ar fi certat, potrivit sursei menținonate mai sus. Acum că au revenit în țară, Cătălin și Ramona ar fi luat decizia de a o lua pe drumuri diferite.

Cu puțin timp înainte de a pleca în concediu, cei doi vorbeau despre următorul pas în relația lor, iar Ramona a spus chiar că își dorește un copil.

Am avut o perioadă de vreun an de zile în care eram fiartă să rămân însărcinată. Eram stresată pe chestia asta și chiar și medicul meu îmi spunea tot timpul că nu o să se întâmple lucrul asta… la cât sunt de disperată și de stresată să rămân însărcinată. Și am renunțat la ideea asta, să o forțez… o să se prindă atunci când o să vrea Dumnezeu – a explicat Ramona Olaru, acum câteva săptămâni.