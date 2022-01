Andreea (36 de ani) și Cabral (44 de ani) Ibacka au aniversat 10 ani de mariaj pe 1 iunie 2021. Cuplul s-a cunoscut în anul 2008, pe platourile de filmare ale telenovelei „Inimă de țigan”. Recent, în emisiunea „La Măruță”, prezentatorul TV a spus care a fost prima lui reacție când a cunoscut-o pe actriță.

Cabral, detalii haioase despre cum a cunoscut-o pe soția lui, Andreea

„Mi-a băgat mortul în casă foarte tare. O să îndrăznesc să spun că era vorba de prima lectură a scenariului «Inimă de Țigan», ea era în rol principal, alături de Denis (n.red.: Ștefan). Am zis: «Mamă, ce c**!». Sunt prost, de ce să mint?”, a spus Cabral.

„Mi-am dat seama că fata e deșteaptă, că e frumoasă. Ăștia din rolurile principale stau în primele rânduri, ca ăia șmecheri. Ca la școală. Noi eram în spate, ne rugam să nu ne vadă. Când am văzut-o, am zis: «Doamne-ajută cu așa ceva, uite ce noroc în viață!»”. După 14 ani, uite unde am ajuns”, a completat.

„Cabral s-a îndrăgostit ca un adolescent și era fermecat de ea. Nu mai avea ochi pentru altcineva”, povesteau surse din preajma cuplului la scurt timp după începutul relației lor.

La Antena Stars, în vara anului 2021, Andreea declara în glumă: „Mi-a mâncat tinerețile. M-a cunoscut de mică, da. (…) Au fost cu de toate acești 10 ani (n.red.: de căsnicie). Noi, de cele mai multe ori, facem haz de necaz și lăsăm să se vadă partea amuzantă a lucrurilor”.

„Dar asta nu înseamnă că nu am avut perioade dificile inclusiv în cuplu, dar și firești, administrative. Este foarte important să găsești un partener în care să ai un sprijin real și care să te înțeleagă din toate punctele de vedere. Asta încercăm noi să facem unul cu celălalt”, a încheiat atunci.

Perechea are împreună doi copii, o fiică, și un fiu, Namiko (3 ani) și, respectiv, Tiago (3 luni). Pentru Andreea și Cabral, alegerea numelor copiilor lor a fost o provocare, însă au depășit-o cu succes, prenumele acestora având semnificații aparte.

„Namiko, «copilul valurilor», un nume de origine japoneză. Copilul nostru iubit care, deloc întâmplător, a iubit apa de la prima atingere. Un nume rar întâlnit pe meleagurile noastre, ce s-ar putea să te surprindă în primă instanță. Asta înainte să te cucerească, așa cum a făcut și cu noi”, scria Andreea în decembrie 2018, pe blogul personal. Tiago este un prenume cu origini latine, derivat din numele Iacob, și care înseamnă „Dumnezeu să ocrotească”.

