Cristina (29 de ani) și Denis (45 de ani) Ștefan au devenit părinți pentru a doua oară pe 3 septembrie 2021. Bebelușa „Cronicii Cârcotașilor” a dat naștere unei fetițe, Dominique Maria. Cuplul mai are împreună o fiică, Delia Maria, în vârstă de 8 ani. Invitați în emisiunea „Vorbește Lumea”, Cristina și Denis au vorbit despre cum s-a schimbat viața lor de când au devenit o familie de 4.

Cristina și Denis Ștefan, despre viața cu doi copii: „Asta ne-am dorit, suntem împliniți, fericiți, dar e și greu”

„Creștem copii. E bine, asta ne-am dorit, suntem împliniți, fericiți, dar e și greu. Te gândești că trec anii și este mai ușor, dar nu este așa. Eu resimt acum. Mă relaxasem mult prea mult. 8 ani, Delia e mare, e clasa întâi. Cea mică e o bucurie, o veselie, este un copil atât de vesel și de pozitiv. Este foarte diferită de Delia. Am luat-o de la capăt, dar trece timpul foarte repede”, a explicat Cristina Ștefan.

„Se trezește noaptea. Denis nu are treabă și nici nu mi-am dorit. Ei dorm, se odihnesc, am nevoie de ei odihniți pentru a mă ajuta a doua zi. Dominique se trezește o dată la trei ore, adoarme la loc liniștită, nu am mari probleme”, a completat dansatoarea.

Întrebați ce fel de soră mai mare este Delia, Cristina a adăugat: „Este foarte mămoasă, mă imită. Cum vorbesc eu, vorbește și ea”. „E foarte prezentă, vrea să o pupe, să o ia în brațe, să o înveselească”, a completat Denis. „Doarme cu tati. Doarme cu noi, înainte făceam cu rândul, acum doarme cu Denis”, a mai spus Cristina. „Câteodată te-ntrebi cum ai făcut al doilea copil”, a glumit actorul.

„După 14 ani de televiziune, dans, coregrafii, mi-am dorit asta. A venit când a trebuit să vină. Acum stau și mă ocup 100% de ele”, a mai spus Cristina. „De Crăciun am fost la părinți, am umblat așa un pic, dar nu prea invităm oameni acasă, suntem mai reticenți în perioada asta”, a completat Denis.

Întrebat ce fel de mamă este Cristina, Denis a mai spus: „Este o mamă sper eroină, dacă în 4-5 ani o mai conving să mai facem unul, să avem și un băiețel. Acum glumim, nu mi-am dorit băiețel sau fetiță, mi-am dorit copii. Dacă o conving să mai facă un copil e bine”.

„Dacă ar fi să se întâmple, mi-aș dori să fie diferența mică, n-aș mai aștepta 5 ani. (…) Prima lună a fost foarte grea. Îmi imaginam că va fi mai ușor și m-a luat așa… dar nu-i nimic. Plâng, mă descarc, și-mi revin. Denis stă cu mine, ne sfătuim, e mereu acolo”, a mai spus bebelușa.

Denis și Cristina formează un cuplu din anul 2012. La scurt timp, perechea și-a oficializat relația într-o ceremonie intimă, câteva luni mai târziu, în noiembrie 2013, devenind părinții Deliei.

