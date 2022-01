Cătălin Botezatu a vorbit despre perioada când mergea la vrăjitoare: „Am zis gata, mă sinucid, mă duc la vrăjitoare”

Cătălin Botezatu a vorbit despre perioada în care mergea la vrăjitoare în tinerețe, sfătuind oamenii să nu facă același lucru, după cum arată Antena 3.

Deși Cătălin Botezatu a trecut prin mai multe situații nefericite de-a lungul vieții, el a învățat că fericirea nu trebuie căutată. Într-un interviu cu Antena 3, el a vorbit despre perioada când mergea la vrăjitoare în tinerețe.

„Iubirea, fericirea, astea nu se caută”, a zis el la Antena 3, citat de Libertatea. „Astea vin de la sine. Dacă e să vină și să apară acea persoană, apare. Atunci când ești disperat, atunci nu apare. Atunci când ieși dintr-o relație și spui că a fost ultima, o să mă sinucid. Am avut și eu momente de-astea de slăbiciune și de incultură, în sensul că am zis gata, mă sinucid, mă duc la vrăjitoare. Când eram mai tânăr”.

Designerul Cătălin Botezatu susține că Dumnezeu va aduce oamenii potriviți în viața lui atunci când va fi momentul. El a spus că a învățat din greșeli: „Cu cât ești mai disperat cu atât nu vei face nimic. Când ești liniștit și ești ok, Dumnezeu îți arată tot timpul pe cineva. Nu caut, vin. Și dacă nu vin, aștept, și între timp consum aspirină”.

El a mai spus că acum are încredere doar în Dumnezeu, nu în vrăjitoare. Cu toate astea, el are prietene în rândul vrăjitoarelor. „Da, poți să mergi la un astrolog, poți să mergi la un om care se ocupă cu energiile”, a subliniat acesta. „Dar la vrăjitoare, nu. Am prietene, mi-am făcut în rândul lor multe prietene cu care țin legătura. Sunt haioase. Totuși cred în Dumnezeu și dacă e cineva să mă ajute este numai Dumnezeu”.

Anul 2022 se anunță a fi unul plin pentru Cătălin Botezatu: „Începem imediat cu Săptămâna Modei la Paris, apoi alte săptămâni ale modei în țară. Legat de proiectele mele, colecții băgate în lucru, colecții care să se vândă. Pentru că e foarte greu”.

