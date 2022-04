Ce părere are Monica Gabor despre afacerile surorii ei, Ramona, din Dubai

Monica Gabor (34 de ani) a făcut recent o vizită în Dubai pentru a participa la lansarea unei game de parfumuri ce poartă semnătura surorii sale, Ramona (33 de ani), în câteva spații comerciale importante. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu s-a dus în Emiratele Arabe să-și susțintă sora și să o felicite pentru succesul pe care îl are în afaceri. Monica s-a dus singură să-și vadă sora, lăsându-i pe iubitul ei, Mr. Pink și pe copiii lor în Malibu.

Ramona Gabor trăiește de câțiva ani în Dubai și se ocupă acolo de un business cu produse de parfumerie lansate sub un brand propriu. Acum, Ramona Gabor și-a lansat parfumurile în câteva magazine din Dubai Mall și Mall of the Emirates.

Foarte bucuroase că s-au revăzut, cele două surori Gabor s-au fotografiat într-un hotel de lux, îmbrăcate elegant și au postat poza în mediul online. Monica s-a declarat foarte mândră de reușita Ramonei în afaceri, numind-o „surioara perfectă”.

Surorile au grijă una de cealalată, se sprijină recirpoc, veghează una asupra alteia și sunt acolo una pentru cealaltă, la bine și la greu. Ești surioara mea perfectă și sunt mândră de tine – a transmis fosta soție a lui Irinel Columbeanu pe Instagram.

Ramona Gabor locuiește de 10 ani în Dubai. În toamna anului 2020, sora fostei doamne Columbeanu și-a lansat o linie de parfumuri orientale.

Acest proiect a luat naștere acum vreo 2 ani. Mă gândeam atunci să fac un singur parfum care să poarte numele mamei mele, un parfum care să îmi amintească de ea și căreia ei i-ar fi plăcut foarte mult. Pe parcurs, ideea s-a extins și am ajuns la 10 parfumuri diferite – a declarat pentru Click!, acum câteva luni.

Ramona Gabor și-a cumpărat propriul apartament în Dubai și se declară mulțumită și mândră de ceea ce face acum.

Am avut începuturi modeste, însă acum simt că da, am tot ceea ce îmi trebuie în Dubai. Mi-am cumpărat propriul apartament, am afacerea mea, am un nume aici. Sunt conectată suficient de bine pentru a-mi dezvolta afacerea. Nu cred că-mi mai trebuie nimic din punct de vedere financiar, însă din punct de vedere emoțional probabil singurul lucru care ar lipsi acum este un partener de viață și o familie, dar nu cred că sunt pregătită momentan pentru acest pas în viața mea – mai spunea sora cea mică a Monicăi Gabor.

Foto – Instagram