Cătălin Botezatu, despre conflictul cu tatăl său. „E dureros!” De ce nu-și mai vorbesc cei doi

Cătălin Botezatu (55 de ani) a făcut câteva dezvăluiri dureroase legate de relația pe care o are cu tatăl său. Celebrul designer vestimentar a fost invitat în emisiunea moderată de Cristina Șișcanu, „După faptă și răsplată”, unde a explicat de ce nu mai vorbește cu tatăl său de mai aproape un an. La fel ca Botezatu, tatăl lui fost și el supus unei operații după ce a descoperit că are cancer.

Designerul a dezvăluit că părintele său a suferit intervenția în aceeași zi în care se afla și el pe masa de operație.

Tata s-a îmbolnăvit înainte de a mă îmborlnăvi eu, tot de un cancer. Și a trecut prin multe operații. Ultima prin care a trecut, el nici nu știe, cred, în aceeiși zi în care eu mă operam în Turcia de cancer, el era operat în România, tot de cancer, de cancer la plămâni. Dar e sănătos – i-a povestit Cătălin Botezatu Cristinei Șișcanu.

Părinții designerului, Constantin și Maria Botezatu, sunt divorțați de mulți ani, iar Constantin s-a recăsătorit de câteva ori. Designerul, îl consideră pe tatăl său un „Don Juan”.

Tatăl meu a divorţat de mama mea atunci când eu eram foarte mic, s-a recăsătorit de câteva ori, este un Don Juan, cred că îmi seamănă. (râde) Îl iubesc foarte tare, deşi nu ştiu să-i arăt asta, nu ştiu să-mi arăt afecţiunea faţă de părinţi. Întotdeauna am fost foarte rece, rar i-am spus mamei «Te iubesc», poate în ultima perioadă… Dar nu-mi iese asta… Îi iubesc, mama e totul pentru mine, tatăl meu e tatăl meu, clar, şi-l iubesc, şi-l apreciez, şi am furat multe şiretlicuri de la el şi chestii de masculinitate – dezvăluia vedeta, în urmă cu câțiva ani, potrivit bzi.ro.

Acum, el a mărturisit că și-ar fi dorit ca părinții lui să rămână împreună, însă nu a putut face nimic pentru asta. Mama lui nu și-a mai refăcut viața amoroasă.

Am doi părinți frumoși, la propriu și la figurat. Mi-am dat seama că nu îi pot ține împreună, deși mi-am dorit foarte mult asta. El a mai avut două soții. Mama nu s-a recăsătorit niciodată, nu a avut niciodată un alt bărbat. Ea și-a dedicat întreaga viață lui. Dar asta nu înseamnă că nu îl iubesc. Îl iubesc foarte tare.

Cătălin Botezatu i-a cerut apoi iertare tatălui său, moment în care a izbucnit în lacrimi. Botezatu spune că e vina tatălui său pentru că nu-și mai vorbesc.

Dacă i-am greșit tatălui cu ceva, îl rog să mă ierte. Nu a fost intenționat. Noi nici acum nu ne vorbim. Sunt niște ‘căpoșisme’ ale bărbaților maturi. Dar el a hotărât să fie așa… Dintr-o prostie a decis să nu mai vorbim. De un an e așa.

Vedeta a dezvăluit pentru prima oară că l-a deranjat foarte tare momentul în care Constantin l-a strigat pe numele copilului pe care-l are cu soția actuală. Designerul spune că nu poate trece peste imensa confuzie.

Dar nici eu nu am vrut să merg la el. Pentru că, atunci când crești un copil și îmi zici “Alexandru” (n.r. – copilul soției lui Cosntantin), e dureros. I-am zis – Tată, eu sunt Cătălin! Mă macină acest subiect. E prima oară când îl vorbesc public. L-am sunat și de ziua lui anul acesta, dar nu mi-a răspuns – a mărturisit Botezatu.

