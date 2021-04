Cătălin Botezatu a avut COVID-19: „Mi-a fost foarte frică. După ce te operezi de cancer, nu e ușor”

În ultimul an, Cătălin Botezatu (54 de ani) s-a confruntat cu mari probleme de sănătate. Designerul a fost diagnosticat cu cancer de colon și a fost supus mai multor intervenții chirurgicale pentru a se vindeca. Cătălin Botezatu a trecut luna trecută printr-o nouă intervenție a medicilor din Istanbul, iar recent a mărturisit că a avut COVID-19. Celebrul designer s-a temut de virusul pandemic pentru că se alfă în grupa de risc, având în vedere problemele de sănătate pe care le are.

Citește gratuit ediția de aprilie a revistei Unica. O găsești AICI

„Da, am avut COVID-19. Mi-a fost foarte frică, pentru că nu știam cum reacționează organismul, fiind una dintre persoanele cu risc, dar am avut o formă ușoară. Nu am avut miros, așa mi-am dat seama. Am început să mă parfumez mult de tot și am văzut că nu miros”, a declarat designerul, potrivit Metropola TV.

Creatorul de modă se declară foarte mândru că a reuit să se vindece de cancer, iar acum este foarte atent la starea sa de sănătate, făcând adesea vizite la doctor pentru a se asigura că totul este în regulă.

„Am fost la Istanbul, mi-am făcut toate testele de plămâni. Când treci prin cinci operații de la un cancer nu e prea ușor. Sunt extrem de optimist. Am mai făcut încă o operație pentru că doctorii s-au speriat, crezând că s-a mai întâmplat ceva. Nu s-a întâmplat, din fericire a fost o operație simplă, reușită. Da, sunt mândru că m-am vindecat de cancer și mă laud, datorită mie foarte mulți oameni au ajuns la aceste clinici din Turcia. Și dacă în România li s-au dat verdicte fatale, mergând acolo, pe urmele mele, acești oameni trăiesc, s-au operat, au scăpat cu viață”, a mai adăugat Botezatu.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro