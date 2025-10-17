Cântărețul Raoul, întrebat dacă este iubitul Mirabelei Dauer: „Este o lecție”

Cântărețul Raoul cântă cu Mirabela Dauer de mai bine de 20 de ani. Fiind văzuți mereu împreună și legându-i o frumoasă relație de prietenie, mulți s-au întrebat dacă între cei doi există mai mult decât o prietenie. Artistul a fost întrebat dacă există o relație sentimentală între el și cântăreață. Iată ce a răspuns.
Sâmbătă, 18 octombrie 2025, Marius Manole îl are invitat pe Raoul (46 ani) într-o nouă ediție a emisiunii Întrebară Mesei Rotunde.
Cântărețul a fost întrebat despre relația cu Mirabela Dauer (78 ani) și a vorbit despre felul în care oamenii nu îl pot vedea pe el fără cântăreața, așa că atunci când apare singur, este mereu întrebat unde e Mirabela.
„Eu nu cânt tot timpul cu Mirabela Dauer, așa cum nici ea nu cântă cu mine. Și, de vreo 20 de ani, de când am asocierea asta, foarte multă lume crede că eu am ceva cu Mirabela.
Mai ales doamnele! Și nu ai cum să le scoți asta din conștiință. Și mă mai duc la spectacole și mă întreabă: «Doamna Mirabela ce face, de ce nu a venit?». Și eu le zic: «Doamnă, a rămas acasă cu copiii».
„Îmi place să mănânc, dar vorba unei fane: «Domnul Raoul, sunteți mai frumos ca în realitate». Artiștii se ascultă, nu se cântăresc! Nimeni, înainte de spectacol, nu ne pune pe cântar. Iar Pavarotti nu a fost niciodată atlet”, a spus Raoul.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.