Cântărețul Raoul, întrebat dacă este iubitul Mirabelei Dauer: „Este o lecție”

Cântărețul Raoul cântă cu Mirabela Dauer de mai bine de 20 de ani. Fiind văzuți mereu împreună și legându-i o frumoasă relație de prietenie, mulți s-au întrebat dacă între cei doi există mai mult decât o prietenie. Artistul a fost întrebat dacă există o relație sentimentală între el și cântăreață. Iată ce a răspuns.

Raoul, despre Mirabela Dauer: „Este o lecție”

Sâmbătă, 18 octombrie 2025, Marius Manole îl are invitat pe Raoul (46 ani) într-o nouă ediție a emisiunii Întrebară Mesei Rotunde.

Cântărețul a fost întrebat despre relația cu Mirabela Dauer (78 ani) și a vorbit despre felul în care oamenii nu îl pot vedea pe el fără cântăreața, așa că atunci când apare singur, este mereu întrebat unde e Mirabela.

„Eu nu cânt tot timpul cu Mirabela Dauer, așa cum nici ea nu cântă cu mine. Și, de vreo 20 de ani, de când am asocierea asta, foarte multă lume crede că eu am ceva cu Mirabela.

Citește și: Mirabela Dauer, afectată după ce a fost audiată la DNA în dosarul locurilor de veci acordate ilegal de generalul Cătălin Zisu: „De nedreptate m-am săturat”

Mai ales doamnele! Și nu ai cum să le scoți asta din conștiință. Și mă mai duc la spectacole și mă întreabă: «Doamna Mirabela ce face, de ce nu a venit?». Și eu le zic: «Doamnă, a rămas acasă cu copiii».

Mirabela Dauer a fost și este un exemplu pentru mine despre ce să fii și, de foarte multe ori, despre cum să nu fii. Și face parte din școala vieții. Fiecare avem lumini și avem umbre.

Dacă te ajută căpșorul, discernământul, să vezi ce e bine și ce e rău, oamenii de lângă pot să fie lecții. Mirabela este o lecție și despre cum să fii și cum să nu fii, ca profesionist.

Citește și: Mirabela Dauer, criticată dur după ce a împins un bărbat la un spectacol. Avocata artistei a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în seara respectivă: „A fost o reacție de apărare”

A contat enorm de mult întâlnirea cu Mirabela Dauer. Eu am spus-o și o repet: eu pot să cânt și cu Celine Dion, lumea tot va zice că sunt Raoul, ăla care cântă cu Mirabela”, este răspunsul artistului.

El semnează și o carte despre viața Mirabelei Dauer care se numește „Prin ochii sufletului”.

Cum le răspunde fanilor care îl critică pentru că s-a îngrășat

Raoul recunoaște că a luat câteva kilograme în plus, iar fanii i-au spus acest lucru în față. El a spus că îi place să mănânce și nu are nicio problemă cu kilogramele în plus.

Citește și: Mirabela Dauer, mărturisiri dureroase despre abuzurile din fosta căsnicie. „Am trecut prin bătaie, minciună! M-a băgat în spital și mi-a furat copilul!”

„Îmi place să mănânc, dar vorba unei fane: «Domnul Raoul, sunteți mai frumos ca în realitate». Artiștii se ascultă, nu se cântăresc! Nimeni, înainte de spectacol, nu ne pune pe cântar. Iar Pavarotti nu a fost niciodată atlet”, a spus Raoul.

Urmărește-ne pe Google News