Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu se căsătoresc. Când va avea loc marele eveniment

Dani Oțil (40 de ani) și Gabriela Prisăcariu (28 de ani) așteaptă venirea pe lume a primului lor copil. Cei doi au anunțat la jumătatea lunii martie, în mediul online, că vor deveni părinți pentru prima oară.

„Pentru toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: cand faceți un copil… Pentru toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre… Pentru toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca sa vada si bebelușii insule… Pentru toți… hai ca am glumit… nu pt voi… Ci pentru noi… o sa avem un copil 🤗! Am decis sa spun aici, pt ca in curând mi se va vedea burta si se vor face speculații. Promit sa ma refac repede 😎”, a fost mesajul postat de matinalul de la ‘Neața, pe paginile sale de socializare, în dreptul unei fotografii în care se poate vedea burtica de gravidă a logodnicei sale, Gabriela.

Dani și Gabriela sunt logodiți de la începutul anului 2020, însă au amânat nunta din cauza restricțiilor împuse în contextul pandemiei de COVID-19.

Acum, pentru că urmează să devină părinți, cei doi au decis să se căsătorească până la nașterea copilului. Gabriela va naște în această toamnă un băiețel, așadar căsătoria va avea loc foarte curând.

Dani Oțil a spus că se pregătește deja pentru a merge la Starea Civilă.

„Vreau să ma însor și îmi trebuie toate documentele din urmă: certificat de naștere, nu am înțeles de ce iți trebuie analize. Uite câti bolnavi căsătoriți sunt printre noi!”, a mărturisit Dani Oțil marți dimineață, în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, de la Antena 1.

Medicii i-au interzis Gabrielei Prisăcariu să facă efort în timpul sarcinii

Logodnica lui Dani Oțil a declarat că nu are voie să facă efort fizic intens în perioada în care este însărcinată.

„Mă simt bine. În prima lună a fost un pic mai greu pentru că am avut stările de greață specifice, dar nu au fost atât de grave. Mănânc încontinuu, mi-e foame mereu și mănânc tot ce prind. Nu am pofte deloc, nu suntem în acel moment de trezit la 2 noaptea să îl trimit pe Dani după căpșuni, chiar este fericit din punctul ăsta de vedere. Nutriționistul meu mi-a recomandat să mănânc tot ce îmi doresc. Nu am poftă de dulciuri, ceea ce e bine. M-am îngrășat două kilograme, însă greutatea pentru mine nu va fi o problemă în această perioadă. Am o singură interdicție cu care mi-a fost destul de greu să mă obișnuiesc. Nu am voie să fac sport!”, aspunea Gabriela, la scurt timp după ce s-a aflat de sarcină.

Foto – Facebook