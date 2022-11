Cabral își dorește o pauză din televiziune: „Muncesc de la vârsta de 17 ani”

Cabral a anunțat pe blogul său că va lua o pauză din televiziune pentru a se dedica familiei sale.

Prezentatorul de la Pro TV a făcut anunțul a câteva zile după terminarea emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Cabral a decis că are nevoie de timp pentru el și familia sa și vrea să se odihnească.

Cabral ia o pauză de la televiziune: „Știu că sună a răsfăț”

Cu o agendă plină de evenimente, Cabral spune că a venit timpul să își tragă sufletul.

„Nu că mă opresc, nu că mă las. Nu că-mi place sau că nu-mi mai place. Nu că nu mai am chef. Dar am obosit. Știu că sună a răsfăț… am obosit ăsta. Poate e, nu știu. Ce știu sigur este că am de vorbă cu mine toată viața… așa am reușit să fiu mai bun azi decât ieri, așa am putut să mă depășesc, așa m-am convins să nu mă opresc și să trag mai departe, să zâmbesc, să-mi îmbrățișez oamenii”, a scris simpaticul prezentator pe blogul său.

Astfel, spune el, a ajuns la concluzia că are nevoie de timp.

„De mine. De mine cu copiii mei. De mine cu toți ai mei. Am nevoie să apuc să mă odihnesc. Să mă plictisesc. Să știu ce înseamnă să-mi trag sufletul”, a menționat el.

„Am calendarul înroșit tot, sunt toate aliniate atât de strâns, bine grupate între ele de juri că-s cărămizi, nu ore, zile și ani din viața unui om. Am obosit”, a explicat Cabral, care spune că încă nu știe când sau dacă își va relua activitatea.

Prezentatorul a avut o viață activă pe plan prefesional: „Muncesc de la 17 ani”

Acesta mărturisește că lucrează de la vârsta de 17 ani și că, de multe ori, a avut mai multe proiecte în desfășurare, în același timp.

„Muncesc de la 17 ani neîntrerupt. Într-un ritm de om nebun. În meseria mea am 25 de ani pe post. Cu pauze minime, cu două sau chiar trei proiecte în difuzare în același timp, ba chiar și cu emisiuni diferite difuzate simultan pe trei posturi diferite. Am încercat în fiecare minut să învăț, să fiu mai bun, să respect, să fac bine”, a continuat el.

Cabral a încheiat postarea de pe blog precizând că își va petrece timpul cu soția sa, Andreea Ibacka, și cu copiii lor.

„Și sper să fim bine. Ceea ce vă doresc din inimă și vouă”, a încheiat el.

Cabral își ține tot timpul admiratorii la curent cu evenimentele din viața sa. Acesta postează des pe blogul lui, dar și pe pagina de Facebook. De curând, el a povestit cum a ajuns la urgențe, în urma unui incident casnic.

Sursă foto: Facebook