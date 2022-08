Brigitte Pastramă, apariție incendiară în costum de baie. Fosta soție a lui Ilie Năstase are 45 de ani

Brigitte Pastramă și soțul ei, Florin, se află în vacanță la mare. Cei doi își fac concediul pe litoralul românesc, în Mamaia.

Brigitte a postat pe rețelele de socializare câteva fotografii de pe plajă, iar într-un dintre ele apare în costum de baie. La cei 45 de ani pe care îi are, fosta soție a lui Ilie Năstase are o siluetă de invidiat. Brigitte a dat jos câteva kilograme în ultima perioadă, e vede că merge la sală pentru că are abdomenul bine conturat și și-a făcut un implant la nivelul posteriorului, pe care acum și-l expune la plajă cu multă mândrie.

Vezi cum arată Brigitte Pastramă în costum de baie în galeria foto de mai jos.

Brigitte nu a ascuns niciodată faptul că a apelat la diverse operații estetice pentru a arăta bine, însă nu la liposucție. Soția lui Florin Pastramă a scos din buzunare câteva mii de euro pentru transformările fizice suferite.

Nu am ascuns niciodată intervențiile chirurgicale, dar nu am avut niciodată vreo liposucție…. niciunde! Dragii mei, ca să nu mai îmi băgați în cont’ tot felul de operații la tot felul de prețuri, vă spun eu cum stă treaba: Primul implant mamar a fost în 1997, (2000€) l-am shimbat de două ori, deoarece am născut de două ori de atunci, (în total – 5500€).

Am o rinoplastie (2500€), deoarece am suferit o ruptură de piramidă nazală în 2009, în urma faptului că am fost agresată de tatăl Sarei. Mi s-au augmentat în 2002 buzele la Timișoara cu o bioalcamidă, care mi-a migrat în toată fața și s-a capsulat și am reușit să mi-o scot în 2013 în Germania – operația a durat 9 ore, prin laparoscopie și a fost cea mai scumpă și dificilă (10.000€) – a spus fosta soție a lui Ilie Năstase, acum câteva luni, potrivit bzi.ro.