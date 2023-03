Larisa Uță și Alin Oprea au divorțat în 2021, după o căsnicie de 23 de ani. De-a lungul timpului cei doi au fost protagoniștii mai multor scandaluri publice, legate de bani și presupuse infidelități.

Larisa și Alin au împreună doi copii – o fată, Melissa (20 de ani) și un băiat, Adrian (23 de ani).

Larisa Uță a anunțat recent, prin intermediul rețelelor de socializare, că a câștigat procesul de defăimare deschis în instanță. Larisa l-a dat în judecată pe solistul trupei Talisman pentru “hărțuire, defăimare și calomnie”.

Fosta soție a lui Alin Oprea a postat pe pagina sa de Facebook și o dovadă a câștigării procesului. Și a a explicat că în ciuda tuturor atacurilor venite din partea fostului soț ea nu a simțit nevoia să-I răspundă acestuia personal, preferând să lase Instanța să-și facă treaba.

„După trei ani de hărțuire din partea fostului meu soț și a ziarelor din Romania, a venit în sfârșit primăvara și în viața noastră. Am câștigat procesul de calomnie și defăimare intentat de mine împotriva fostului meu soț.

Faptul că nu am răspuns niciodată atacurilor împotriva mea nu a fost din cauză că era adevărat, ci pentru că am considerat că este sub demnitatea mea să mă apar de așa ceva. Am considerat că singura variantă prin care mă pot apăra este Instanța.

„Am fost atacată în toate felurile posibile”

Vreau să îi mulțumesc prietenei și avocatei mele care a fost de la început alături de mine, pentru sfaturile, grija și profesionalismul desăvârșit. Ceea ce am trăit în ultimii trei ani este un coșmar din care îmi doresc să mă trezesc în sfârșit.” – a transmis Larisa Uță pe pagina sa de socializare.

“Am fost atacată în toate felurile posibile, mi-au fost atacați copiii, mi-a fost atacată mama, frații, prietenii, am fost anchetată de DIICOT, plângeri penale la poliție, toate acestea fiind soluționate ca nefondate.” – a adăugat ea.

„Nu pot să cer execuția publică a celui cu care am împărțit o viață.”

Larisa a ținut, spre sfârșitul mesajului, să sublinieze că nu va uita cei 23 de ani petrecuți împreună cu Alin Oprea.

„În ciuda tuturor provocărilor și minciunilor, valorile și poziția mea rămân aceleași.

Am trecut în cei 23 de ani prin vreme frumoasă și prin furtună. Am plâns și am râs împreună. Am avut zile de abundentă și zile de restriște. Nu pot să cer acum, după 23 de ani, execuția publică a celui cu care am împărțit o viață.

Sunt recunoscătoare pentru fiecare clipă și nu o să le mânjesc acum cu noroi. Și nu o să las să mânjească alții.

Tăcerea mea nu reprezintă acordul meu, ci doar respectul față de copiii mei care sunt totul pentru mine.” – a încheiat Larisa Uță.

Alin Oprea s-a căsătorit în secret cu iubita lui

După despărțirea de Larisa, cântărețul și-a efăcut viața amoroasă, găsindu-și alinarea în brațele unei tinere pe nume Medana. Cei doi s-au căsătorit civil în luna decembrie a anului trecut, iar cel mai proabil nunta cea mare va avea loc anul acesta.

„Ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să ți se întâmple! Când eram copil am avut un vis. Să devin muzician. De când am cunoscut-o pe Medana, am avut al doilea vis: să devină soția mea. Ambele visuri mi s-au materializat, așa că azi v-o prezint cu mare onoare și încântare pe frumoasa mea soție Medana Oprea”, a anunțat Alin Oprea pe pagina sa de Facebook.

Foto – Facebook