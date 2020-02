Andreea Berecleanu, despre problemele de sănătate ale lui chef Joseph Hadad: „Prietenul meu…”

Potrivit prezentatoarei de televiziune, celebrul bucătar a suferit „o sincopă”.

„Ieri dimineață a avut o sincopă Așa se cheamă în termeni medicali. În realitate, un munte de om, cu o viață super disciplinată, s-a enervat puțin. Sau puțin mai mult. Așa e Joseph, face totul cu pasiune. Mai știți, mai cunoașteți și voi oameni perfecționiști? Cei care își doresc în jur oameni ca ei? Ei bine, asta e greu de găsit, mai ales în România. Și pentru o industrie cum e HORECA, mai ales când ești în vârf și oamenii nu-ți dau voie să greșești, ritmul devine un carusel al nebuniei”, a scris Andreea Berecleanu pe rețeaua de socializare.

„Joseph Hadad, prietenul meu, mănâncă puțin și ce trebuie, face sport, doarme suficient, face pauză de shabbat, inclusiv de la tehnologie, și cu toate acestea, nu e suficient. Consumul nervos al unei situații date sau a unui motiv administrativ nu are voie să atingă un artist. Joseph, te așteptăm din nou în bucătăriile restaurantelor tale să faci minuni. Pun pariu că ești deja acolo!💙Eu sunt deja la masă. Aștept shaorma mea marocană”, a mai spus ea.

Zilele trecute, chef Joseph Hadad a ajuns la spital, după ce s-a simțit rău. Acolo medicii i-au făcut mai multe analize și au ajuns la concluzia că Hadad a suferit o cădere a tensiunii din cauza suprasolicitării. La ieșirea din spital, acesta a declarat pentru Unica.ro că se simte bine.

„Dragilor, sunt bine! Asta e cel mai important. As vrea sa clarific in primul rând că nu a fost vorba de infarct. Sunt deja mai bine, totul este sub control. Dimineață am ajuns la spital pentru că nu m-am simțit bine. Se pare că am avut o cădere de tensiune urmare a supra solicitării. Vă doresc tuturor sănătate!”, a transmis Joseph Hadad pentru Unica.

Sursă foto: Instagram

