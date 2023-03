Andreea Bălan s-a accidentat înainte de finala „America Express”, de la Antena 1: „Mi s-a tăiat respirația”

În cadrul ediției difuzate pe 19 martie, jumătatea blondă a trupei André s-a confruntat, din nou, cu o accidentare dureroasă la „America Express”. În ultima etapă din Drumul Aurului, imediat cum a ajuns pe plajă, Andreea Bălan s-a lovit și a avut tendința de a da vina pe colega sa pentru pățanie. Schimbul de replici dintre cele două concurente de la Antena 1 s-a terminat rapid.

Ediția cu numărul 37 din „America Express” a pus vedetele la încercare. Ținând cont că de luni, 20 martie, începe săptămâna mega-finalei, probele încep să fie destul de dificile. În goana după marele premiu de 30.000 de euro, Andreea Bălan a reușit, din nou, să se accidenteze.

Andreea Bălan, accidentare dureroasă la „America Express”

În urmă cu doar câteva ediții, cântăreața s-a accidentat în timp ce încerca să culeagă din copac fructe. Problema a fost că Andreea Antonescu a făcut o scăriță ca să o ajute, dar blondina a alunecat și a căzut, lovindu-se.

În episodul de duminică, artista a intrat cu piciorul într-un scaun de pe plajă. Jurata de la „Te cunosc de undeva” s-a lovit atât de rău, încât s-a julit. Problema este că cel mai tare se teme să nu se aleagă cu un nou semn, așa cum este cel de pe frunte. Imediat după ce s-a accidentat, a vrut să dea vina pe Andreea Antonescu, dar s-a calmat rapid.

„M-a, lovit de un scaun de lemn și mi s-a tăiat respirația. Și m-am julit și mi s-a luat carnea. O să-mi rămână semn. Mai rău mă durea că o să îmi rămână semn decât că îmi curge sânge. După ce că am semn de față… Am avut un plasture, l-am pus și am mers mai departe”, a spus Andreea Bălan.

Începe săptămâna mega-finalei „America Express”

De luni, 20 martie, începe mega-finala „America Express”. Din traseul de 7.000 de kilometri pe care concurenții l-au avut de parcurs, au mai rămas 400 de kilometri până în Cartagena, destinația finală. Itinerarul fabulos, pe teritoriile a 3 țări exotice, Mexic, Guatemala și Columbia, a ajuns în ultima etapă.

Zi după zi, săptămână după săptămână, cu doar 1 euro pe zi, fără transport și fără cazare, concurenții și-au testat limitele și au trăit cea mai intensă experiență, explorând locuri fascinante și rezolvând cele mai diverse misiuni.

Cine a rămas în competiția „America Express”

Dintre cele nouă perechi care au acceptat provocarea „America Express”, doar trei au rămas în concurs. Finaliștii sunt: Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, Andreea Bălan și Andreea Antonescu, Cătălin Bordea și Nelu Cortea. La finalul acestei etape, doar două perechi se vor întrece pentru marele premiu de 30.000 de euro și trofeu.

Săptămâna mega-finalei America Express le va dezvălui telespectatorilor, pas cu pas, în edițiile difuzate de Antena 1 în seara aceasta, de la ora 20:00, luni, marți și miercuri, de la 20:30, și duminică, 26 martie, de la 20:00, lupta strânsă a concurenților rămași în competiție pentru mult râvnita victorie pe Drumul aurului.

