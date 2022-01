Andreea Antonescu (39 de ani) a petrecut sărbătorile de iarnă alături de fiica ei, Sienna (10 ani), și de tatăl acesteia, Traian Spak (39 de ani), în Statele Unite ale Americii. Solista și fostul ei soț s-au separat în vara anului 2019. Atunci, cântăreața și fiica ei au revenit din SUA la Galați.

Andreea Antonescu și-a petrecut sărbătorile alături de fostul soț, Traian Spak

În prezent, artista se află în America. „Sunt în State. În sfârșit am prins și eu o perioadă să fug din țară, să zic așa, și să vin din nou în State. Voi sta o lună și ceva. Sunt aici de două săptămâni. Prima perioadă am petrecut-o în Vegas, pentru că am ajuns fix înainte de Crăciun și mi-am dorit foarte tare să fac sărbătorile alături de Sienna”, a declarat Andreea Antonescu, în emisiunea „La Măruță”.

„Am stat cu toții, cu mama, cu fratele meu, cu prietenul mamei. A fost exact așa cum și-a dorit Sienna, cu familia întreagă. După care am venit mai la căldură, în L.A., unde am locuit acum mulți ani de zile. Sunt foarte încântată”, a completat.

De la reuniune nu a lipsit nici tatăl Siennei, Traian Spak. „Noi suntem în relații foarte bune, înainte de orice, chiar dacă ne-am separat. Știm foarte bine care ne este scopul, care ne este planul în continuare, și anume Sienna, ei să-i fie bine și să fie fericită. Noi, ca părinți, pentru că, indiferent de orice, acest statut nu ne poate fi luat de nimeni, facem tot posibilul ca al nostru copil să fie fericit”, a mai declarat solista.

„De Revelion am stat acasă, am povestit, am cântat, ne-am distrat, am făcut ce și-a dorit copilul, ea a avut și o prietenă foarte bună alături. În noaptea aceea am ieșit puțin și am revenit acasă. Am venit aici, până la urmă, pentru a petrece sărbătorile împreună”, a mai spus.

Întrebată ce-și dorește de la 2022, Andreea Antonescu a completat: „Prima dorință e ca toți să fim sănătoși, fericiți și împliniți, cariera să meargă mai departe, să am multe piese singură, dar și cu Andre, și, Doamne-ajută, și un copil, de ce nu? Îmi doresc!”.

Andreea Antonescu are o relație specială cu fiica ei

„Sienna e pasionată de tot ce înseamnă design vestimentar și chiar urmează un astfel de curs de design vestimentar în Galați. Este foarte încântată și foarte talentată, sunt mândră de ea”, povestea Andreea Antonescu anul trecut, în emisiunea „Vorbește lumea”.

„Mi-am făcut ca scop în viață să fiu cea mai bună prietenă a fiicei mele, să aibă încredere în mine, să-mi ceară mie sfaturi. M-am bucurat pentru o bună perioadă de timp de asta, dar de anul trecut, de la 1 iunie, cu durere în suflet, mi-am dat seama că sunt doar pe post de șofer al copilului meu și al prietenilor ei implicit”, a continuat.

„Când mergem la film mă anunță în ultimul moment: «Mami, intrăm doar noi, tu du-te la o cafea». Dacă mergem la pizza deja știu că rezerv două mese diametral opuse. Mulțumesc lui Dumnezeu, am un copil perfect. Este foarte responsabilă, cu foarte mult bun simț și foarte dedicată oricărui proiect în care se implică. E minunat”, a completat.

„Îmi dau seama că viața e plină de surprize și nu întotdeauna din categoria celor plăcute. Vreau să treacă prin toate etapele vieții, dar n-aș vrea să sufere, cu toate că e un proces natural. Atât timp cât nu suferi, nu îți dai seama când ești fericit. Mi-aș dori să o pot proteja din toate punctele de vedere, din păcate știu că e singurul lucru pe care nu-l pot face”, a încheiat.

