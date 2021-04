Recent, în mediul online, Amna (36 de ani) a dezvăluit că are COVID-19. Solista a transmis mesajul chiar din patul de spital. „Dragii mei, pentru că toată lumea se întreabă de ce nu mai sunt pe rețelele de socializare, cred că v-ați prins și voi că se întâmplă ceva nelalocul lui.

A venit momentul să trec și eu prin acest COVID-19. Ce să vă zic? Să fim bine! Habar nu am ce să vă mai zic. Aveți grijă, protejați-vă, purtați măști! Eu am făcut toate aceste lucruri și am reușit mă îmbolnăvesc”, a spus Amna pe Instagram, din patul de spital, pe 8 aprilie.

Amna, noi detalii după infecția cu noul coronavirus: „A opta zi de COVID-19”

„Mă bucur mult că sunt aici în momentul ăsta și că pot sta de vorbă cu voi, pentru că nu am avut pic de energie zilele astea. Am fost mai mult în pat decât în picioare și e prima zi în care respir fără picături.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 12)

Sunt foarte mândră de chestia asta. Credeam că o să rămân cu picături toată viața mea. Sunt în a opta zi de COVID-19 și oboseala mă termină în momentul de față, dar față de stările pe care le-am avut, nici nu mai contează. Sunt sigură că o să fie bine”, a spus Amna în mediul online, pe 12 aprilie.

„Mi-e foarte greu să fac această postare, fizic vorbind. Zilele acestea am trecut prin toate stările posibile, COVID-19 dându-mi ceva bătăi de cap, de aici și absența mea de pe rețelele de socializare.

Am ajuns la spital, pe mâinile unor doctori minunați, pentru a face tratament și a monitoriza starea mea de sănătate. Chiar dacă nu mă simt cel mai bine, știu că totul o să treacă rapid, că o să fie bine. ♥️ Aveți grijă de voi, purtați masca, dezinfectați-vă și protejați-vă! 🙏🏽🙏🏽”, mai scria solista pe Instagram, pe 9 aprilie.

Citește și:

L-a iertat Andreea Bălan pe George Burcea? „Suntem în continuare în proces de divorț”

„Bebelușa” Cristina Ștefan, detalii despre a doua sarcină: „Simt totul mult mai intens”

Prima imagine cu gemenii Alinei Laufer. „Prima noastră ieșire”

Alexandra Dinu și Jeffrey Greenstein nu mai formează un cuplu

În vara anului 2019, artista confirma că a divorțat de tatăl fiului ei după un mariaj de 9 ani și o relație de 12. În urma despărțirii, Amna s-a dedicat fiului ei, David, și carierei sale muzicale.

Nu cu mult timp în urmă, Amna s-a mai aflat în spital din cauza unei probleme cu bila. După operația suferită atunci, cântăreața revenise în spital, însă doar pentru a-și scoate firele rămase după închiderea acesteia. Alături l-a avut și pe fiul ei, David, în vârstă de 6 ani și jumătate.

După operația suferită, Amna și-a asigurat fanii că se simte bine. „Dragii mei, am ieșit de la Terapie Intensivă chiar acum jumătate de oră. Știu că așteptați răspunsul meu, să vă spun cum sunt. Operația a ieșit super.

Mulțumim lui Dumnezeu că nu au fost complicații. Dureri am, bineînțeles, dar în câteva zile cu siguranță voi pleca acasă”, le transmitea Amna urmăritorilor ei, la scurt timp după intervenția suferită.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro