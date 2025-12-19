Amalia Năstase, la aproape 50 de ani: „Îmi place vârsta pe care o am”. Ce schimbări a făcut în dietă și cum a făcut pace cu corpul ei: „Nu mă mai lupt”

Amalia Năstase împlinește în luna martie a anului viitor 50 de ani. Vedeta se simte mai bine ca niciodată și a căpătat o maturitate aparte, care vine sub multe forme, dar cea mai prețioasă este aceea că nu îi mai pasă de ce crede lumea. Ce schimbări a făcut în viața ei și cum se raportează la vârsta pe care o are.

Amalia Năstase, despre nesiguranțele sale: „Toate fricile au fost degeaba”

Amalia Năstase a vorbit întotdeauna deschis despre lucrurile cu care se confruntă. Ea a vorbit inclusiv despre nesiguranțele cu care s-a întâlnit.

„Îmi spuneam: „Poate nu-s destul de bună, poate sunt alţii mai buni decât mine, eu de ce nu pot să fac ca alţii?“ etc. Şi odată ce nu ai încredere în tine de tânăr, n-o să ai toată viaţa. De-asta eu mi-am dorit să le insuflu copiilor mei încredere, pentru că un om care are încredere în el are încredere toată viaţa”, a spus Amalia Năstase pentru Click!.

Mai târziu, și-a dat seama că are cu ce se mândri.

„Păi, cu timpul, mi-am dat seama că toate aceste frici au fost degeaba. Până la urmă, eu am făcut cele mai mişto evenimente, am crescut cei mai mişto copii, am reabilitat imagini de la zero. Şi-atunci, uitându-mă înapoi la investiţiile pe care le-am făcut în copii, în sănătate, la fondurile pe care le-am strâns, mi-am dat seama că n-oi fi perfectă, dar că sunt un om care a făcut multe”.

Se bucură de vârsta pe care o are

Vedeta a explicat că îi place mult vârsta pe care o are și maturitatea cu care vine la pachet, dar și detașarea față de părerile lumii.

„Aşa de mult îmi place vârsta pe care o am! Pentru că intervine maturitatea, o anume detaşare, îţi pasă tot mai puţin de ce crede lumea. Şi atunci când ajungi la vârsta asta evident că ţi-ai dori să mai ai corpul de la 23 de ani, dar cumva mintea e mult mai stăpână pe ea şi ai şi experienţă. Iar experienţa îţi dă o încredere pe care doar vârsta o poate aduce”, a explicat Amalia Năstase.

Ce schimbări a făcut în dietă

Ea a vorbit despre faptul că a încercat să nu se mai lupte să obțină corpul de la 23 și că se concentrează pe alte lucruri.

„Am încercat să nu mă mai lupt. Asta nu înseamnă că nu vreau să ajung să am din nou corpul pe care îl aveam. Dar când te lupţi, dai putere exact la ceea ce nu vrei să ţi se întâmple.

N-am mai băut alcool, de exemplu. Mai beam câte un pahar de şampanie, dar am lăsat asta deoparte din ianuarie şi mă simt foarte bine. Şi mai sunt mici chestii care nu-mi fac bine: am renunţat la zahăr, la pâinea albă, dar treptat.

Nu poţi să renunţi la toate odată, că o iei razna şi după aia intri iar în ele. Dar sunt mai liniştită, pare că funcţionează, și nici nu am vreun fashion show în curând, ca să pun presiune pe mine”, a mai spus vedeta.

